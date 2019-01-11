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Олимпийский чемпион Васильев оценил победу биатлониста Логинова

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Фото: TASS/AP/Petr David Josek
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Советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что первая индивидуальная победа Александра Логинова на этапе Кубка мира, поможет ему психологически преодолеть все испытания последних лет. Такое мнение спортсмен высказал в беседе с телеканалом «360» в пятницу, 11 января.

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Васильев отметил, что Логинов с первых стартов сезона заявил о себе как о серьезном претенденте на победные пьедесталы.

«Обычно говорят так: есть спортсмены-декабристы, а есть спортсмены-бойцы. На него (Логинова. — Ред.) вот этот термин, не самый благозвучный в биатлоне — «декабристы» — не распространяется, потому что в январе он уже выиграл самый первый старт. Конечно, эта победа радует и настраивает на оптимистичный лад», — заметил он.

Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу на этапе Кубка мира в спринтерской гонке, которая состоялась 11 января в немецком Оберхофе.

Для 26-летнего россиянина эта победа стала первом индивидуальной на этапах Кубка мира по биатлону, отмечает «Федеральное агентство новостей». На этапе Кубка мира сезона 2012-2013 годов в Сочи он выиграл золото в составе эстафетной команды России.

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