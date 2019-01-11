Олимпийский чемпион Васильев оценил победу биатлониста Логинова
Советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что первая индивидуальная победа Александра Логинова на этапе Кубка мира, поможет ему психологически преодолеть все испытания последних лет. Такое мнение спортсмен высказал в беседе с телеканалом «360» в пятницу, 11 января.
Васильев отметил, что Логинов с первых стартов сезона заявил о себе как о серьезном претенденте на победные пьедесталы.
«Обычно говорят так: есть спортсмены-декабристы, а есть спортсмены-бойцы. На него (Логинова. — Ред.) вот этот термин, не самый благозвучный в биатлоне — «декабристы» — не распространяется, потому что в январе он уже выиграл самый первый старт. Конечно, эта победа радует и настраивает на оптимистичный лад», — заметил он.
Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу на этапе Кубка мира в спринтерской гонке, которая состоялась 11 января в немецком Оберхофе.
Для 26-летнего россиянина эта победа стала первом индивидуальной на этапах Кубка мира по биатлону, отмечает «Федеральное агентство новостей». На этапе Кубка мира сезона 2012-2013 годов в Сочи он выиграл золото в составе эстафетной команды России.