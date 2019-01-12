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СМИ узнали о планах биатлониста Шипулина баллотироваться в Госдуму

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, объявивший о завершении спортивной карьеры, намерен баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу № 174 в Свердловской области. Об этом в субботу, 12 января, пишет Znak.com со ссылкой на информированный источник.

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Организатором кампании Шипулина станет вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько. Именно после его перехода из Госдумы в правительство Свердловской области и освободился мандат депутата по округу № 174.

Косвенно информацию подтверждает и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. 12 января он опубликовал в своем Instagram фотографию, сделанную во время пробежки на лыжах вместе с Шипулиным.

«Антон передает всем привет, он полон сил, энергии и планов. Скоро обо всем сам расскажет!» — написал автор публикации.

25 декабря прошлого года Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. По его словам, на это решение повлияли подозрения в применении допинга и обыски австрийской полиции, проведенные на втором этапе Кубка мира – 2018/19 в Хохфильцене. Также биатлонист пожаловался на проблемы со здоровьем, не позволяющие ему выступать на высоком уровне.

Спортсмен дебютировал за сборную России на Кубке мира в 2009 году. За это время уроженец Тюмени одержал 11 личных побед. Шипулин является олимпийским чемпионом Сочи-2014 в эстафете и обладателем бронзы Ванкувера-2010 в этой же дисциплине. Последним стартом россиянина стала «Рождественская гонка» 29 декабря в немецком Гельзенкирхене. Там он занял девятое место.

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