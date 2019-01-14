Один на поле: Дюков стал единственным кандидатом на пост главы РФС

Завершился прием заявок от кандидатов на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Единственным претендентом на вакантную должность остался председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков. Таким образом, выборы первого лица отечественного футбола, назначенные на 22 февраля, пройдут на безальтернативной основе и будут носить исключительно формальный характер.

Не решились

Должность главы РФС освободилась в середине декабря, когда Виталий Мутко официально объявил об уходе из организации. С тех пор Александр Дюков считался единственным реальным кандидатом на вакантный пост. Была лишь малая вероятность того, что кто-то навяжет ему борьбу. Но ни генеральный директор РФС Александр Алаев, ни член исполкома Игорь Лебедев, ни кто-либо еще так и не стали вступать в предвыборную гонку. Уже в следующем месяце Александр Дюков станет новым президентом РФС. С большой долей вероятности он будет утвержден в новой должности открытым голосованием на внеочередной конференции РФС. Его кандидатуру уже поддержали более 15 региональных организаций, а также общее собрание РПЛ.

Александр Дюков — человек, который отлично знаком с реалиями российского футбола. С 2008 по 2017 год он был президентом ФК «Зенит». Кроме того, с 2008 года он является председателем совета директоров петербургской команды. За это время клуб трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка страны, а также победителем Кубка и Суперкубка УЕФА.

С 2014 года Александр Дюков входит в исполком РФС и возглавляет комитет программ развития футбола. Помимо спортивной деятельности 51-летний функционер также является председателем правления, генеральным директором ПАО «Газпром нефть».

— Это очень достойная кандидатура со всех точек зрения, — сказал «Известиям» экс-тренер сборной России Борис Игнатьев. — Приемлемая с точки зрения статуса, политической значимости и, самое главное, профессионализма. Дюков пришел не со стороны, он знает детали и нюансы нашего футбола. Всем хочется перемен, и с приходом в президенты РФС такой фигуры они последуют.

По старому сценарию

Любопытно, что Александр Дюков станет третьим президентом РФС, который занимал аналогичную должность в «Зените», — до него этим маршрутом прошли Виталий Мутко и Сергей Фурсенко. Естественно, после избрания Александру Дюкову предстоит оставить пост в клубе.

— Дюков — очень серьезная кандидатура, — сказал «Известиям» директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов. — Он уже долгое время занимает высокую должность в нашем футболе. Наш клуб, естественно, поддерживает его на предстоящих выборах.

Пока сложно понять, какой характер будут носить изменения, которые ждут РФС с приходом нового руководителя, — глобальный и революционный или же дело ограничится точечными решениями. Не исключено, что Александр Дюков приведет с собой и свою команду. Например, есть вероятность, что в РФС переберутся работавший с ним более десяти лет бывший гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов, а также экс-президент «Локомотива» Илья Геркус. В 2008–2012 годах в петербургском клубе он занимал пост замдиректора по экономике и финансам, а затем по стратегическому развитию.

— Московская федерация футбола выдвинула кандидатуру Дюкова на пост президента РФС. Сложно еще что-то к этому добавить, — заявил «Известиям» президент организации, вице-президент РФС Сергей Анохин. — У него очень интересная программа, а всё остальное покажет только работа и дела. Где это возможно, будем помогать. Что касается моих должностей, то в московской федерации меня переизбрали год назад и у меня впереди еще четыре года работы. Относительно поста вице-президента РФС — это вопрос к будущему главе организации.

Экзамен без подготовки

Александр Дюков приходит в РФС не в самое легкое время. Ему предстоит работать на фоне грандиозного успеха сборной на чемпионате мира. Уже в марте ей предстоит стартовать в квалификации к чемпионату Европы 2020 года. Конечно, деятельность президента РФС нельзя оценивать исключительно по результатам главной мужской команды. Крайне важно развитие футбола в целом и выступления команд разных возрастов, но болельщики будут судить о работе Александра Дюкова именно по матчам сборной. Поэтому для функционера крайне важно, чтобы подопечные Станислава Черчесова оформили выход в финальную часть Евро-2020. Тем более Санкт-Петербург стал одним из городов, в которых пройдут матчи турнира.

— Какие-то сложности на новом посту явно будут, но Дюков не новый человек в этой структуре, — заявил «Известиям» экс-футболист сборной России Александр Мостовой. — Всё взаимосвязано, так что, если будут проблемы, все помогут и подскажут. Дюков приходит не из ниоткуда, он всем хорошо известен. Вот если бы президентом РФС стал новый для футбола человек — это вызывало бы больше вопросов.

Сроки подачи документов на выдвижение истекли в минувшую полночь. На момент публикации информации о появлении других кандидатов не поступало.

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