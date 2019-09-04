Нурмагомедову предстоит похудеть до взвешивания перед боем с Порье

Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предстоит похудеть на 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американским спортсменом Дастином Порье. Об этом ТАСС 4 сентября рассказали в команде россиянина.

Церемония взвешивания состоится 6 сентября, вес бойцов не должен превышать 70 кг, уточняет RT. В команде Нурмагомедова пояснили, что вечером 3 сентября боец весил 76 кг, и у него в запасе четыре тренировки, на каждой из которых он должен потерять по 1,5 кг.

Бой между Нурмагомедовым и Порье пройдет в Абу-Даби 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби в 23:00 мск. Для россиянина этот бой станет второй защитой титула чемпиона в легком весе. Для него это первый поединок с октября 2018 года, когда он победил Конора Макгрегора, пишет «Спорт-Экспресс».

20 августа сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов стал вторым в рейтинге UFC вне зависимости от категории.