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Макрегор заявил о желании провести реванш с Нурмагомедовым

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Фото: ТАСС/Zuma/Joel Marklund
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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор хочет провести бой-реванш с россиянином, действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, чтобы вернуть свой титул. Об этом 23 августа пишет ESPN.

«Я хочу назад свой титул, я хочу реванш. Моя подготовка к бою была неправильной. Я многое вынес из этого. Хабиб бежал от меня весь первый раунд, не нанося удары и пытаясь пройти в ноги», — приводит слова ирландца RT.

Бой между Макгрегором и Нурмагомедовым прошел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Россиянин защитил титул чемпиона мира, досрочно одержав победу над ирландцем в четвертом раунде, пишет «Спорт-Экспресс».

20 августа сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов стал вторым в рейтинге UFC вне зависимости от категории. 30-летний россиянин взобрался на вторую строчку после того, как с первой на седьмую рухнул американец Даниэль Кормье.

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