Прямой эфир

Нурмагомедов вошел в число самых проверяемых на допинг бойцов ММА

0
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемпион по боям без правил в легком весе по версии UFC Хабиб Нурмагомедов вошел в число самых тестируемых на допинг бойцов. Об этом рассказал его менеджер Ризван Магомедов.

Он подчеркнул, что у его подопечного никогда не было никаких проблем с допинг-тестами, все пробы чистые, передает ТАСС.

Несколько дней назад Нурмагомедов сдал 37-ю пробу на допинг в рамках программы Американского антидопингового агентства (USADA) и UFC, стартовавшей в 2015 году.

Список самых тестируемых бойцов возглавляет ирландец Конор Макгрегор, которого проверяли 49 раз.

Ближайший поединок Нурмагомедова состоится 7 сентября. Его соперником станет американец Дастин Порье, временный чемпион UFC (звание завоевано в период, когда россиянин отбывал дисквалификацию и не участвовал в соревнованиях).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нурмагомедов оказался в тройке самых влиятельных мусульман России
Нурмагомедов стал самой успешной молодой знаменитостью

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019