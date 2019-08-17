Нурмагомедов вошел в число самых проверяемых на допинг бойцов ММА
Чемпион по боям без правил в легком весе по версии UFC Хабиб Нурмагомедов вошел в число самых тестируемых на допинг бойцов. Об этом рассказал его менеджер Ризван Магомедов.
Он подчеркнул, что у его подопечного никогда не было никаких проблем с допинг-тестами, все пробы чистые, передает ТАСС.
Несколько дней назад Нурмагомедов сдал 37-ю пробу на допинг в рамках программы Американского антидопингового агентства (USADA) и UFC, стартовавшей в 2015 году.
Список самых тестируемых бойцов возглавляет ирландец Конор Макгрегор, которого проверяли 49 раз.
Ближайший поединок Нурмагомедова состоится 7 сентября. Его соперником станет американец Дастин Порье, временный чемпион UFC (звание завоевано в период, когда россиянин отбывал дисквалификацию и не участвовал в соревнованиях).