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Нурмагомедов оказался в тройке самых влиятельных мусульман России

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку самых влиятельных мусульман России. Об этом 11 августа пишет Бизнес Online.

Нурмагомедов занял третью строчку списка. На первом — председатель президиума духовного управления мусульман и глава Совета муфтиев шейх Равиль Гайнутдин, а на втором — государственный советник республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

1 августа Нурмагомедов рассказал о своих ожиданиях накануне очередной защиты титула, которая пройдет против американца Дастина Порье. По его словам, необязательно обмениваться оскорблениями, чтобы мотивировать себя.

Нурмагомедов подчеркнул, что не имеет проблем с желанием победить. Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. 1 августа UFC представил официальный постер турнира, на котором изображены участники главного поединка вечера. В общем рейтинге UFC россиянин занимает второе место, а американец — восьмое.

25 июля сообщалось, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных российских знаменитостей в возрасте до 40 лет.

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