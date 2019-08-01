Нурмагомедов рассказал о мотивации перед боем с Порье

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих ожиданиях накануне очередной защиты титула, которая пройдет против американца Дастина Порье.

«Необязательно обмениваться оскорблениями, чтобы мотивировать себя. Мотивация должна быть спортивной, у меня она есть. Неважно, где я нахожусь — на турнире или в тренажерном зале, мотивация у меня есть всегда», — приводит RT слова российского спортсмена.

Нурмагомедов подчеркнул, что не имеет проблем с желанием победить. Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. 1 августа UFC представил официальный постер турнира, на котором изображены участники главного поединка вечера. В общем рейтинге UFC россиянин занимает второе место, а американец — восьмое, пишет «Спорт-Экспресс».

Помимо Нурмагомедова, на турнире также выступят Ислам Махачев, Шамиль Абдурахимов, Маирбек Тайсумов и Муслим Салихов.

25 июля сообщалось, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных российских знаменитостей в возрасте до 40 лет.