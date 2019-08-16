Нурмагомедов призвал отправить Макгрегора в тюрьму

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал арестовать ирландского бойца Конора Макгрегора после его нападения на пожилого посетителя бара. Об этом 16 августа пишет TMZ.

«Власти должны наказать его. Это мое мнение. Я очень зол из-за этого видео. Не понимаю, как можно ударить старика. Сегодня он бьет пожилого человека, а что будет завтра? Эти люди должны отправиться в тюрьму. Я говорю вам, у него нет совсем ума. Нет уважения к людям», — приводит слова спортсмена RT.

Нурмагомедов отметил, что такие ситуации плохо отражаются на репутации их спорта, хотя Макгрегор до этого многое сделал для развития ММА.

Инцидент произошел еще в апреле, однако видеозапись конфликта опубликовали только на этой неделе. Макгрегор угощал всех посетителей бара виски собственного бренда, когда один из гостей заведения отказался выпить его. Ирландец разозлился и ударил пожилого мужчину по лицу. По некоторым данным пострадавший подал заявление в полицию.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», ирландец не раз делал громкие заявления в адрес Хабиба Нурмагомедова после своего проигрыша в 2018 году. В частности, он оскорбил жену Нурмагомедова, назвав ее «полотенцем».