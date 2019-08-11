Экс-чемпион UFC ирландский боец Конор Макгрегор назвал себя миллиардером. Об этом он 9 августа написал в своем Instagram.

«Я дрался для миллиардеров, а теперь стал одним из них», — сообщил он в своем посте.

Как отмечает Forbes, спортсмен находится на 65 строчке среди самых высокооплачиваемых знаменитостей. За прошлый год он заработал $47 млн.

16 марта сообщалось, что фанат Макгрегора требует от спортсмена $15 тыс. Звезда ММА разбил телефон поклонника, когда тот хотел сфотографироваться.