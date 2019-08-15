Ирландский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе Конор Макгрегор напал на пожилого посетителя бара в Дублине. Об этом 15 августа пишет TMZ.

По данным издания, инцидент произошел еще 6 апреля, но известно о нем стало только сейчас. Предположительно, конфликт произошел после того, как мужчина отказался выпить виски под брендом ирландца Proper 12.

Согласно кадрам видеозаписи, опубликованной изданием, Макгрегор отдыхал в баре The Marble Arch Pub и угощал всех посетителей виски собственного производства. После отказа пожилого мужчины боец поставил перед ним рюмку с напитком, но получил второй отказ. На это спортсмен ударил мужчину по лицу, а двое других посетителей оттащили Макгрегора от него, не дав драке продолжиться, пишет RT.

Издание не располагает информацией о том, был ли наказан спортсмен за нападение, но, по информации источника, пострадавший написал заявление в полицию Ирландии в связи с инцидентом.

Video of Conor McGregor Punching Old Man in Head in Whiskey Disputehttps://t.co/d3uxtVCdN7 — TMZ Sports (@TMZ_Sports) 15 августа 2019 г.

Как пишет НСН, осенью 2018 года ирландец устроил массовую драку после проигрыша россиянину Хабибу Нурмагомедову. По некоторым данным, Нурмагомедов ввязался в драку с одним из тренеров Макгрегора, после того как тот оскорбил его семью. 31-летний Конор Макгрегор — один из самых популярных бойцов UFC. В его активе — 25 боев в смешанных единоборствах, 21 из которых завершился победой и 4 — поражением.

В конце июля экс-чемпион UFC Макгрегор признал, что в бою с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым использовал запрещенный прием.