Ирландский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе Конор Макгрегор напал на пожилого посетителя бара в Дублине. Об этом 15 августа пишет TMZ.

По данным издания, инцидент произошел еще 6 апреля, но известно о нем стало только сейчас. Предположительно, конфликт произошел после того, как мужчина отказался выпить виски под брендом ирландца Proper 12.

Согласно кадрам видеозаписи, опубликованной изданием, Макгрегор отдыхал в баре The Marble Arch Pub и угощал всех посетителей виски собственного производства. После отказа пожилого мужчины боец поставил перед ним рюмку с напитком, но получил второй отказ. На это спортсмен ударил мужчину по лицу, а двое других посетителей оттащили Макгрегора от него, не дав драке продолжиться, пишет RT.

Издание не располагает информацией о том, был ли наказан спортсмен за нападение, но, по информации источника, пострадавший написал заявление в полицию Ирландии в связи с инцидентом.

Video of Conor McGregor Punching Old Man in Head in Whiskey Disputehttps://t.co/d3uxtVCdN7