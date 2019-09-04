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Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о гонораре сына за бой с Порье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Отец и тренер российского бойца смешенных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о гонораре сына за бой с американцем Дастином Порье. По его словам, за предстоящий поединок боец заработает значительно больше, чем за бой с Конором Макгрегором, состоявшийся в 2018 году.

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«Он (гонорар. — Ред.) будет в 3–3,5 раза больше. Мы деремся не за мелочь. Мы знаем себе цену», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс» в среду, 4 сентября.

Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Как сообщалось ранее в среду, до самого выхода на ринг к российскому спортсмену будет приставлена круглосуточная охрана с оружием — это необходимо для обеспечения безопасности и спокойной подготовки Нурмагомедова к бою.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в чемпионском бою удушающим приемом. Поединок, проходивший в Лас-Вегасе, завершился в четвертом раунде. За него Нурмагомедов получил $2 млн.

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