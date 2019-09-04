Нурмагомедов будет находиться под вооруженной охраной до боя с Порье

Российский боец ММА, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов уже прилетел в Абу-Даби, где пройдет его поединок с соперником из США Дастином Порье. До выхода на ринг у российского спортсмена будет круглосуточная охрана с оружием.

«Хабиб живет на закрытой территории, которая охраняется в том числе вооруженными людьми», — цитирует ТАСС представителя команды Нурмагомедова.

Какой-либо опасности нет, но подобные меры необходимы для обеспечения безопасности и спокойной подготовки бойца к встрече с Порье, сообщает телеканал «360».

Бой между Нурмагомедовым и Порье пройдет в Абу-Даби 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби в 23:00 мск. Для россиянина этот бой станет второй защитой титула чемпиона в легком весе. Для него это первый поединок с октября 2018 года, когда он победил Конора Макгрегора.

Нурмагомедову предстоит похудеть на 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед поединком с Порье.

Российский боец является действующим чемпионом UFC в легком весе. Всего за свою профессиональную карьеру Нурмагомедов провел 27 боев и ни разу не проиграл своим соперникам.