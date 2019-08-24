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Выше пояса: Харитонов и Митрион снова сойдутся в октагоне

Предыдущий поединок спортсменов завершился досрочно из-за удара американца в пах россиянину
Фото: Bellator MMA
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Выше пояса: Харитонов и Митрион снова сойдутся в октагоне
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2019-08-23 15:32:34
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В выходные сразу два известных российских бойца проведут свои поединки на турнире Bellator 225 в США. Виталий Минаков постарается реабилитироваться за февральское поражение от француза Чейка Конго. На этот раз он выйдет в октагон против американца Хави Айялы. А Сергей Харитонов со второй попытки попробует сразиться с Мэттом Митрионом.

Мэтт Митрион (США) – Сергей Харитонов (Россия)

В феврале нынешнего года проходил турнир Bellator 215, где Харитонов и Митрион должны были сойтись в главном бою вечера. Однако схватка завершилась досрочно уже через 15 секунд после начала. Американец, пытаясь пробить лоу-кик, случайно попал Сергею между ног. Россиянин не смог продолжить бой из-за боли — Харитонова унесли на носилках, а поединок был признан несостоявшимся. Теперь бойцов ждет своеобразный реванш.

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Мэтт Митрион (США) — Сергей Харитонов (Россия)

Мэтт Митрион (США) — Сергей Харитонов (Россия)

Фото: Bellator MMA

Считаю, шансы на победу у спортсменов примерно равны, — заявил «Известиям» президент Международной федерации самбо Василий Шестаков. — Многое будет зависеть от тактических задач на бой и удачи, так как во встрече тяжеловесов всегда присутствует значительный элемент непредсказуемости.

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В пользу Сергея говорит опыт — 36 боев у Харитонова против 19 у Митриона. Сергей моложе на два года (39 против 41), но в последних боях Мэтт демонстрировал хорошую физическую форму, поэтому преимущество в возрасте у Сергея скорее условное. Если сравнивать боевые стили, то Митрион — классический ударник с базой карате и бокса, имеет хорошую скорость, высокую выносливость и неплохо держит удар. Харитонов, являясь мастером спорта международного класса по боевому самбо и боксу, комфортно себя чувствует как в стойке, так и в партере. Несмотря на то что в последнее время россиянин отдает предпочтение ударной технике, на заре своей карьеры в ММА многих побед он добился именно болевыми приемами.

Рискну предположить, что оба бойца, являясь ярко выраженными нокаутёрами, сделают ставку на точный удар, — добавил Василий Шестаков. — Здесь многое будет зависеть от точности и везения. Если Сергею удастся перевести бой в партер, то победу он наверняка не упустит. Очевидно, что главный бой вечера будет тяжелым и, скорее всего, коротким — один-два раунда, не больше. Прошлый поединок, признанный несостоявшимся из-за удара в пах, будет довлеть над Митрионом. Мэтт как спортсмен, имеющий репутацию чистого бойца, постарается избежать подобных спорных ситуаций. Я бы сравнил его с футболистом, выходящим на поле с желтой карточкой и желающим честно победить. Это будет на руку Сергею.

«Удар Митриона в пах Харитонову не был намеренным»
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков — о сорванном бое Bellator и поражении Виталия Минакова от Чейка Конго

Виталий Минаков (Россия) – Хави Айяла (США)

В феврале Минаков вернулся в октагон впервые с 2017 года. Многие ждали триумфального камбэка, но россиянин неожиданно потерпел поражение от Чейка Конго. Эта неудача стала первой в карьере отечественного бойца. Теперь ему предстоит пройти испытание американцем Хави Айялой. Виталий подходит к поединку в статусе фаворита.

— Ставки букмекеров говорят сами за себя: Виталий — очевидный фаворит боя, несмотря на недавнее поражение от Чейка Конго, — подчеркнул Василий Шестаков. — Всё самбистское сообщество не сомневается в победе российского спортсмена, который является четырехкратным чемпионом мира по спортивному самбо. Кроме того, он отлично владеет боксерской техникой. Победы Виталия в смешанных единоборствах нокаутами, удушающими и болевыми приемами это подтверждают.

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Виталий Минаков (Россия)

Виталий Минаков (Россия)

Фото: Bellator MMA
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Хави Айяла моложе россиянина на три года, с детства занимался борьбой, но в клетке предпочитает работу в стойке. Несмотря на не самую впечатляющую статистику — 11 побед против семи поражений, он опасный соперник, обладающий тяжелым ударом. Неслучайно опытный россиянин Сергей Харитонов проиграл Айяле нокаутом на первой же минуте боя в 2016 году. В октагоне американец демонстрирует хорошую технику рук и ног, активно применяет лоу-кики, удары коленями, обладает неплохой растяжкой. Несмотря на немалый вес, умеет сохранить силы для заключительного раунда.

Думаю, Айяла в поединке с Минаковым будет стремиться держать дистанцию, рассчитывая на точный удар, — резюмировал Шестаков. — Виталий же, наоборот, постарается ее сократить. Имея примерно равный класс в стойке, в партере против Виталия у Айялы нет шансов. Скорее всего, Минаков выйдет на бой максимально заряженным и попытается реабилитироваться за поражение от Конго. Если Виталий учтёт опыт предыдущего поединка, где ему не хватало физических кондиций, то прогнозирую досрочную и яркую победу российского самбиста. Главной ошибкой может стать недооценка соперника.

Также в этот вечер состоятся следующие встречи основного карда турнира Bellator 225: Алехандра Лара (Колумбия) — Тейлор Тернер (США), Дэвид Рикелс (США) — Ярослав Амосов (Украина) и Тайрелл Фортун (CША) — Руди Шэффрот (США).

Справка «Известий»

Всего в карьере Виталия Минакова 12 поединков в смешанных единоборствах — 11 побед и одно поражение. В ноябре 2013 года он стал чемпионом Bellator в тяжелом весе. А с 2009 по 2011-й неизменно брал золотые медали на чемпионате мира по самбо в категории свыше 100 кг. Сергей Харитонов же является более опытным спортсменом в смешанных единоборствах. В его активе 36 боев — 28 побед, шесть поражений, еще две схватки были признаны несостоявшимися. Первый случай произошел в 2018 году. В бою с Антоном Вязигиным соперник случайно попал Харитонову в глаз. В итоге бой прервали и присудили победу Сергею, так как к тому моменту он лидировал по очкам. Однако позже поединок был признан несостоявшимся.

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