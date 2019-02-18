«Удар Митриона в пах Харитонову не был намеренным»

Минувшие выходные были насыщенными для российских поклонников смешанных единоборств. В рамках турниров Bellator россиянин Сергей Харитонов встречался с американцем Мэттом Митрионом, а другой наш боец Виталий Минаков — с французом Чейком Конго.

Итоги противостояний в американском городе Анкасвилл, штат Коннектикут, «Известиям» прокомментировал президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков. Именно в этом виде спорта когда-то начинали карьеру Харитонов и Минаков, причем последний четырежды становился чемпионом мира.

Бой, которого не было

Схватка Харитонова с Митрионом закончилась скандалом. На 12-й секунде противостояния американец нанес россиянину удар в пах. Сергея унесли с октагона на носилках и доставили в больницу. Сам бой был признан несостоявшимся.

— Трудно комментировать бой, которого не было, — заявил «Известиям» Василий Шестаков. — Конечно, то, что произошло, очень печально и для болельщиков, и для самих спортсменов. В первую очередь для Сергея Харитонова. На записи видно, что удар Мэтта в пах был ненамеренным. Сергей — сильный духом боец, и если он не смог самостоятельно подняться и продолжить поединок, значит, на то были серьезные причины. Произошедшее — не что иное как трагическое стечение обстоятельств. К сожалению, так бывает в спорте, так бывает в смешанных единоборствах. Сейчас самое главное, чтобы у Сергея Харитонова не было серьезных травм. Хочу пожелать ему здоровья и скорейшего восстановления.

Теперь побежден

Виталий Минаков потерпел первое поражение в Bellator. Он долгое время оставался непобежденным чемпионом, так как в мае 2016 года лишился звания не в результате поражения в бою, а из-за неактивности. В последний раз россиянин защитил титул в апреле 2014 года благодаря победе над Чейком Конго. И именно француз в ночь на воскресенье нанес Виталию поражение.

— Бой был равным, хотя Виталий, на мой взгляд, выглядел предпочтительнее, — сказал Шестаков. — Он старался работать первым номером, доминировать, но француз сделал ставку на сохранение дистанции, избегая перевода схватки в партер, что принесло свои плоды.

Справедливости ради надо сказать, что Чейк Конго продемонстрировал отличную физическую форму и к концу боя выглядел свежее, несмотря на свои 43 года, отметил президент FIAS. В заключительной пятиминутке Виталию удалось захватить ногу соперника и перевести поединок в партер. Но решающими для арбитров, судя по всему, стали последние 10–15 секунд боя, когда французскому спортсмену, большую часть раунда пролежавшему на спине, удалось подняться на ноги и нанести несколько чувствительных ударов Виталию.

— Считаю решение судей, отдавших победу Чейку Конго, неоднозначным. Но, к сожалению, на соревнованиях так бывает. От судейской ошибки может защитить только досрочная победа, — подчеркнул Василий Шестаков.

Следующим соперником Конго станет американец Райан Бейдер, недавно победивший в финале Гран-при Bellator Федора Емельяненко.