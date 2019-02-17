Прямой эфир

Российский боец Минаков потерпел первое поражение в карьере

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков уступил французу Чейку Конго в рамках турнира Bellator 216, проходившего в США. 43-летний спортсмен из Франции победил благодаря единогласному решению судей 30:27, 29:28, 29:28.

На счету Конго 30 побед при 10 неудачах, еще два боя он закончил вничью. Для 34-летнего Минакова это поражение стало первым в карьере при 21 победе.

В ноябре 2013 года Минаков нокаутировал своего соотечественника Александра Волкова и стал чемпионом Bellator. Он провел всего одну защиту титула — в бою против Конго в апреле 2014 года одержал победу единогласным решением судей. Затем россиянин временно покинул Bellator из-за разногласий с руководством организации, в результате чего был лишен чемпионского пояса.

Накануне другой российский боец Сергей Харитонов не смог завершить бой против американца Мэтта Митриона. Поединок был прерван в первом раунде после удара ногой в пах со стороны спортсмена из США. Рефери принял решение признать бой несостоявшимся. Россиянин был госпитализирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бойцу ММА Харитонову понадобится обследование в связи с травмой паха
В ММА появился немецкий «клон» Макгрегора

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017