Российский боец Минаков потерпел первое поражение в карьере

Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков уступил французу Чейку Конго в рамках турнира Bellator 216, проходившего в США. 43-летний спортсмен из Франции победил благодаря единогласному решению судей 30:27, 29:28, 29:28.

На счету Конго 30 побед при 10 неудачах, еще два боя он закончил вничью. Для 34-летнего Минакова это поражение стало первым в карьере при 21 победе.

В ноябре 2013 года Минаков нокаутировал своего соотечественника Александра Волкова и стал чемпионом Bellator. Он провел всего одну защиту титула — в бою против Конго в апреле 2014 года одержал победу единогласным решением судей. Затем россиянин временно покинул Bellator из-за разногласий с руководством организации, в результате чего был лишен чемпионского пояса.

Накануне другой российский боец Сергей Харитонов не смог завершить бой против американца Мэтта Митриона. Поединок был прерван в первом раунде после удара ногой в пах со стороны спортсмена из США. Рефери принял решение признать бой несостоявшимся. Россиянин был госпитализирован.