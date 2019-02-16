Харитонов попал в больницу после удара в пах на турнире Bellator

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова доставили в больницу после удара в пах на поединке с американским спортсменом Мэттом Митрионом. Об этом 16 февраля рассказал тренер россиянина Руслан Кривуша.

Бой между Харитоновым и Митрионом, который проходил в ночь на 16 февраля на турнире Bellator в американском городе Анкасвилл штата Коннектикут, был прерван во время первого раунда, поскольку боец из США нанес россиянину удар ногой в пах. Российский спортсмен не смог самостоятельно подняться, он покинул октагон только при помощи медперсонала.

«Сейчас [находимся] в больнице. Сергей не может выпрямить левую ногу, сразу же начинаются боли. Удар пришелся в неудачное место бандажа, поэтому это и было опасно», — приводит ТАСС комментарий тренера. Кривуша также отметил, что у Харитонова была настолько сильная боль, что он не мог ничего сказать в октагоне.

Поединок между россиянином и американцем признали несостоявшимся. Для российского спортсмена этот бой должен был стать четвертым в Bellator. 12 октября прошлого года он одолел американца Роя Нельсона, нокаутировав его в концовке первого раунда. На счету Харитонова 28 побед, из них 26 — досрочно, и шесть поражений. Его соперник Митрион отметился 13 победами (11 досрочно) и также потерпел шесть поражений.