Бой Харитонова и Митриона на турнире Bellаtor 215 признан не состоявшимся

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов не смог продолжить бой против американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 в США.

На первых секундах поединка американец сделал неудачный лоукик и болезненно ударил россиянина между ног. Харитонов после удара повалился на настил и не смог продолжить бой. Его вынесли из октагона на носилках.

Рефери признал бой несостоявшимся. Митрион извинился за непредумышленный удар и заявил, что очень расстроен.

«Чувствую себя ужасно, приношу извинения Сергею и всем фанатам», — сказал американский боец.

Для российского спортсмена этот поединок должен был стать четвертым в Bellator. 12 октября прошлого года он одолел американца Роя Нельсона, нокаутировав его в концовке первого раунда. На счет 38-летнего Харитонова 29 побед в смешанных единоборства при 6 поражениях. В послужном списке Митриона 13 побед при 6 поражениях.

В ночь с 16 на 17 февраля по мск в американском Анкасвилле (штат Коннектикут) состоится следующий турнир Bellator, в котором непобежденный российский тяжеловес Виталий Минакова (21-0) встретится с французом Чейком Конго (29-10-2).