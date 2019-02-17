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Бойцу ММА Харитонову понадобится обследование в связи с травмой паха

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Фото: TASS/Ricky Bassman
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Российскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Сергею Харитонову понадобится обследование в связи с травмой паха, которую он получил в поединке с Мэттом Митрионом.

Как рассказал тренер российского бойца Руслан Кривуша, у Харитонова была диагностирована гематома, но она «достаточно серьезная». По этой причине бойцу будет необходимо после возвращения в Россию пройти дополнительные обследования, передает «Газета.ру».

Бой между спортсменами состоялся в ночь на 16 февраля в городе Анкасвилле американского штата Коннектикут. В первом раунде Митрион нанес Харитонову удар ногой в пах. Россиянин не смог самостоятельно подняться, и его доставили в больницу.

По словам тренера бойцов смешанного стиля (ММА) Тараса Кияшко, к травмированию Харитонова привела техническая ошибка. В то же время бойцы получат гонорары за прерванный бой, который был признан несостоявшимся.

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