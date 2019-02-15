Нурмагомедов заплатил штраф за участников драки с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов оплатил штраф за потасовку после боя с Конором Макгрегором.

По решению Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) спортсмен из Дагестана выплатил $500 тыс. Также он заплатил штрафы за партнеров по команде ($50 тыс.), которые атаковали ирландца, и услуги адвоката ($200 тыс.), сообщили ТАСС в команде Нурмагомедова.

В конце января россиянина дисквалифицировали на девять месяцев. Бойцы Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов, участвовавшие в потасовке, получили годичные дисквалификации.

При этом отстранение Нурмагомедова могло быть сокращено до шести месяцев. Условием было участие в съемках социальной рекламы, однако боец отказался.

6 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде в рамках турнира UFC 229 и защитил титул чемпиона.

После боя он в ответ на провокацию команды противника перепрыгнул через ограждение площадки, спровоцировав массовую драку. В ней приняли участие оба соперника и члены их команд. При этом Макгрегора оставили без боев на шесть месяцев и назначили штраф в $50 тыс.

Из-за инцидента глава UFC Дана Уайт не исключал, что Хабиб не сможет выступать. Позже он заявил, что чемпион в легком весе останется участником UFC.

29 января атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала россиянина на девять месяцев. Также спортсмена обязали выплатить $500 тыс. штрафа.