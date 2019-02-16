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Харитонову и Митриону заплатят за прерванный из-за удара в пах бой

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Бойцы смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов и Мэтт Митрион получат гонорары за прерванный бой на турнире Bellator 215, который был признан несостоявшимся из-за нанесенного американцем россиянину удара в пах. Об этом 16 февраля информирует портал MMAJunkie.

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«Bellator сообщил MMAJunkie, что Мэтту Митриону и Сергею Харитонову будут выплачены деньги после выступления на Bellator 215», — говорится в сообщении. Точный размер вознаграждения не указан, пишет ТАСС.

Бой между спортсменами состоялся в ночь на 16 февраля в городе Анкасвилле американского штата Коннектикут. В первом раунде Митрион нанес Харитонову удар ногой в пах, после чего россиянин не мог самостоятельно подняться. Его доставили в больницу, где ему диагностировали гематому.

По словам тренера бойцов смешанного стиля (ММА) Тараса Кияшко, к травмированию Харитонова привела техническая ошибка.

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