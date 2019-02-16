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Тренер рассказал о повлекшей удар в пах Харитонова технической ошибке

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Тренер бойцов ММА Тарас Кияшко заявил, что американский боец смешанного стиля (MMA) Мэтт Митрион попал ногой в пах россиянину Сергею Харитонову во время боя в Bellator из-за технической ошибки. Об это специалист рассказал 16 февраля ТАСС.

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Он уточнил, что при ударе ногой Митрион не довернул бедро, что и стало причиной неудачного попадания.

«У него достаточно корявая и размашистая техника, и я не думаю, что он сделал это умышленно. И попал он довольно неудачно, потому что Сергей обычно терпит, но здесь видно, что достаточно больно», — рассказал спортивный наставник.

После удара Харитонов был доставлен в больницу. Тренер россиянина сообщил, что спортсмен не может выпрямить левую ногу из-за болей.

Поединок между россиянином и американцем 16 февраля в американском городе Анкасвилл штата Коннектикут признали несостоявшимся. Для российского спортсмена этот бой должен был стать четвертым в Bellator. 12 октября 2018 года он одолел американца Роя Нельсона, нокаутировав его в конце первого раунда. На счету Харитонова 28 побед, из них 26 — досрочно, и шесть поражений. Его соперник Митрион отметился 13 победами (11 досрочно) и также потерпел шесть поражений.

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