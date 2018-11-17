Нурмагомедов-старший: «Интересен бой с Макгрегором по правилам бокса»

Поклонники смешанных единоборств с нетерпением ждут новых боев Хабиба Нурмагомедова. Прошло чуть больше месяца с момента громкого поединка с Конором Макгрегором. Россиянин остался непобежденным и защитил чемпионский пояс UFC, заставив своего соперника сдаться после удушающего приема в четвертом раунде. Победа над ирландцем, а также массовая потасовка, устроенная нашим спортсменом после схватки, сделали Хабиба Нурмагомедова одним из самых обсуждаемых людей в мире спорта. О его возможных будущих соперниках в интервью «Известиям» рассказал отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

— Какие планы сейчас у Хабиба?

— Сегодня трудно говорить о чем-то конкретном. Мы ожидаем решения атлетической комиссии Невады, которая рассматривает вопрос об отстранении Хабиба за инцидент после боя с Макгрегором. От этого и будем отталкиваться.

— Интересен ли Нурмагомедову бой против первого номера рейтинга легкой весовой категории UFC Тони Фергюсона?

— Поединок с Фергюсоном интересен со спортивной точки зрения, так как этот боец по праву занимает свое место. Уровень Тони хорошо отражает его победная серия из 11 боев. Но думаю, что важно отметить еще один момент: россиянин Ислам Махачев готов выйти против американца хоть сегодня, и я уверен, что Ислам справится с ним, так как набрал хорошую форму.

— Что можете сказать о третьем номере рейтинга Дастине Порье?

— Он пребывает в хорошей психологической и физической форме, проводит зрелищные поединки, за которыми интересно наблюдать. Но мы все понимаем, что там, где присутствуют хорошие ударные навыки, как правило, имеет место слабый партер.

— Еще один американец, Кевин Ли, постоянно пытается обратить внимание индустрии на себя, вызывая Хабиба на бой. Насколько вам интересен поединок с ним?

— Кевин Ли — боец на 1–2 раунда, его схватка с Фергюсоном показала это. Непреодолимым препятствием в карьере Ли является поединок с тем же Исламом Махачевым. Думаю, непросто Кевину придется и против Эла Яквинты, с которым он уже встречался ранее и проиграл. Это может повториться снова, поэтому на его месте я бы сосредоточился на подготовке к бою с Яквинтой, а не на разговорах о Хабибе.

— Если бы Камару Усман — нигерийский боец, неплохо выступающий в полусредней весовой категории, — обратился к вам за помощью в подготовке, вы бы согласились?

— Да, конечно. Мы можем его подготовить и указать на ряд ошибок, которые Камару допускает при работе в партере. Это очень приличный боец, но его технику надо шлифовать. Думаю, что совместные тренировки пошли бы ему на пользу (Хабиб Нурмагомедов считается одним из самых крупных бойцов в легком весе. — «Известия»). Они, кстати, с Хабибом работают с одним менеджером — Али Абдель-Азизом.

— Перейдя из легкого в полусредний вес, Рафаэль Дос Аньос обосновался на третьей строчке рейтинга. Имеет ли, на ваш взгляд, бразилец шансы вновь стать чемпионом?

— Дос Аньос для любого бойца в полусреднем (до 77 кг) и легком (до 70 кг) весе является отличным оппонентом. Хабиб не слабее него в ударке и работе ног, а в других аспектах и вовсе выглядит предпочтительнее. Нурмагомедов уже встречался с ним, и трудно сказать, насколько бой против бразильца целесообразен для нас и для UFC сейчас. Учитывая, что у нас на руках чемпионский пояс, проводить громкие бои и иметь с этого определенные дивиденды — приоритет для организации и для нас при выборе оппонента. Вряд ли бой с Дастином Порье, Рафаэлем Дос Аньосом, Максом Холлоуэйем, Брайаном Ортегой, Джастином Гейджи или Беном Аскреном, который имеет приличные навыки борьбы в партере, принесет условные $15–20 млн.

— В последнее время появляются разговоры о возможном бое Хабиба с Жоржем Сен-Пьером...

— Это как раз то противостояние, о котором я всегда мечтал. Сен-Пьер девять раз защищал чемпионский пояс и становился лучшим в двух весовых категориях. Мы даже согласны выйти на бой с Сен-Пьером в промежуточном весе 74 кг. Можно 75 кг, если, конечно, Сен-Пьеру будет комфортно в этом весе. Даже, возможно, пойдем в категорию 77 кг и подеремся с ним в лимите полусреднего веса, хоть это и не наша весовая категория.

— Уверен, что многим поклонникам ММА интересно, кому бы вы отдали третий раунд в поединке Нурмагомедова и Макгрегора?

— Пусть лучше болельщики сами решат, за кем остался третий раунд. Это был хороший бой. На мой взгляд, этот раунд был относительно равным, но контроль был на стороне Хабиба, так как ему удавалось регулировать темп боя.

— Было много разговоров на тему возможного поединка с Флойдом Мейвезером по правилам бокса. А насколько реалистичен бой с Конором Макгрегором на боксерском ринге?

— Что касается поединка против Конора по правилам бокса, то такой бой нам интересен. Хабиб показал, что способен побеждать лучших ударников смешанных единоборств. Он говорил об этом и раньше, но мало кто в это верил. Однако после ярких побед над Майклом Джонсоном, Эдсоном Барбозой и Конором начинают верить. Нурмагомедов способен сделать это и на боксерском ринге. У Хабиба есть все навыки для победы по правилам бокса. Одним из ключевых навыков могу назвать выносливость. Мне вспоминается пятираундовый бой с Яквинтой, в котором Хабиб показал свою готовность вести поединок в абсолютно любом проявлении, используя при этом всё: от легкого левого джеба до контроля в партере. Хочу отметить, что бой с Яквинтой имел для нас большое значение, на кону стоял чемпионский пояс и было важно провести встречу хладнокровно, забрав свое. Что мы и сделали.

— Какой из российских бойцов, выступающих в отечественных промоушенах, вам наиболее интересен?

— Чемпион лиги Fight Night Global в среднем весе Роман Копылов. Из этого парня можно слепить всё что угодно. Это один из самых интересных бойцов. Если он хочет получить хорошую школу, которая ушла на годы вперед, то добро пожаловать к нам, в Дагестан. Мне также интересно смотреть бои Петра Яна, Александра Волкова. Но сейчас я беспокоюсь о Сергее Павловиче, у которого 24 ноября должен состояться бой с Алистаром Оверимом на турнире UFC Fight Night 141 в Пекине.

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