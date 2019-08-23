Спортивные выходные с «Известиями»

Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв – Энтони Ярд

В субботу знаменитый российский боксер проведет защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO в бою с первым номером ее действующего рейтинга британцем Энтони Ярдом. Последний на данный момент является непобежденным: 29-летний уроженец Лондона выиграл все 18 схваток на профессиональном ринге, причем лишь одну из этих побед ему не удалось одержать досрочно. На счету 36-летнего россиянина 33 победы, три поражения и одна ничья. Ему уже не раз приходилось терять титулы, но всякий раз Ковалёв их возвращал. Теперь Ярд попробует вновь огорчить Сергея, но на стороне россиянина будет поддержка трибун арены в родном Челябинске.

24 августа, 21:25. Ледовая арена «Трактор» имени Валерия Белоусова (Челябинск). Прямая трансляция на Первом канале

Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов – Мэтт Митрион, Виталий Минаков – Хави Айяла

Фото: ТАСС/Александр Рюмин Сергей Харитонов

После скандального февральского боя, признанного несостоявшимся, болельщики долго ждали нового противостояния Харитонова и Митриона. Теперь россиянин и американец сойдутся в штате Коннектикут в ночь с субботы на воскресенье. Оба бойца не раз заявляли о неудовлетворенности результатом зимней схватки и в ближайшем бою не намерены жалеть ни себя, ни соперника. Этот поединок станет основным в предстоящем бойцовском вечере. Но, помимо него, в октагон запустят ещё несколько пар. Российским зрителям в первую очередь интересна битва нашего соотечественника Виталия Минакова с Хави Айялой из США. Наш боец в феврале потерпел первое в карьере поражение, уступив Чейку Конго. И теперь он попытается доказать, что та осечка была нелепой случайностью.

25 августа, 04:00. Webster Bank Arena (Бриджпорт, США). Прямая трансляция на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Волейбол. Женщины. Чемпионат Европы

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

В пятницу стартует главный турнир года среди национальных сборных. Континентальное первенство пройдет в четырех городах — турецкой Анкаре, польском Лодзе, венгерском Будапеште и словацкой Братиславе. В Братиславе, в частности, состоятся матчи группы с участием сборной России. 23 августа подопечным Вадима Панкова предстоит играть с Белоруссией, а в воскресенье — со Швейцарией. Также в нашей группе выступают команды Словакии, Германии и Испании — с ними россиянкам играть на следующей неделе. Четыре победителя каждой из шестерок выйдут в плей-офф. Чтобы получить там более удобную сетку, необходимо выиграть все матчи в группе.

23 августа, 18:00, Белоруссия–Россия. 25 августа, 21:00, Россия–Швейцария. Зимний стадион имени Онджея Непелы (Братислава, Словакия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

Футбол. Чемпионат России. «Краснодар»–«Локомотив», «Крылья Советов» – «Спартак»

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В национальном первенстве постепенно определяется круг лидеров. После предыдущего тура действующий чемпион страны «Зенит» продолжает идти первым, а два других призера прошлого национального первенства — «Локомотив» и «Краснодар» — являются его главными преследователями. Они отстают от петербуржцев всего на одно очко. В субботу им предстоит очная встреча. Победитель улучшит свои позиции в борьбе за чемпионство. Впрочем, недалеко от главных фаворитов обосновался «Спартак». После победы в московского дерби над ЦСКА (2:1) подопечным Олега Кононова предстоит сыграть на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Чтобы не отстать от лидеров, красно-белым нельзя терять очки.

24 августа, 19:00. Стадион «Краснодар». 25 августа, 19:00, «Самара Арена». Прямые трансляции на «Матч Премьер»

Хоккей. Кубок мэра Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

За неделю до старта регулярного чемпионата КХЛ команды проведут последние контрольные матчи. Часть из них пройдет в Москве в рамках традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра. В последние годы состав участников неизменен — московские ЦСКА, «Динамо», «Спартак», а также подольский «Витязь». В этот раз каждая из команд будет особенно интересна для болельщиков. Армейцы проводят первые серьезные игры в качестве действующих обладателей Кубка Гагарина. «Динамо» продолжает наигрывать состав после кардинальных кадровых перемен в межсезонье. «Спартак» покажет результаты первых сборов под руководством нового главного тренера Олега Знарка. Также сменилось руководство команды и у «Витязя». Для нового наставника подмосковного коллектива Михаила Кравеца проходящий сейчас турнир также станет первой демонстрацией результатов предсезонной работы. Первые матчи Кубка мэра прошли уже в четверг. «Динамо» обыграло «Витязь» (4:1), а ЦСКА оказался сильнее «Спартака» (5:2).

24 августа: 15:30, ЦСКА–«Витязь»; 19:15, «Спартак»–«Динамо». 25 августа: 15:30, «Спартак»–«Витязь»; 19:15, ЦСКА–«Динамо». Дворец спорта «Мегаспорт» (Москва). Трансляции на «Матч! Страна» и «КХЛ ТВ»