На второй-третий рассчитайся: конкуренты «Зенита» сыграют очный матч

В очередном туре чемпионата России по футболу состоится матч с громкой вывеской. Главные преследователи лидирующего «Зенита» — «Краснодар» и «Локомотив» — сойдутся в очной встрече. В свою очередь, питерцам в отсутствие главного тренера Сергея Семака предстоит сыграть с «Уфой». Столичный ЦСКА попытается реабилитироваться за неудачу в дерби со «Спартаком» и одержать победу над «Ахматом». Красно-белые же отправятся в гости к самарским «Крыльям Советов».

«Краснодар»–«Локомотив»

Центральный матч тура состоится в Краснодаре. Местный клуб примет столичных «железнодорожников». Команды имеют в своем активе по 13 очков и делят второе и третье места в турнирной таблице. Их отставание от лидирующего «Зенита» составляет лишь один балл. Очный матч «Краснодара» и «Локомотива» может серьезно изменить положение дел в РПЛ.

«Краснодар» подходит к этой встрече на фоне сокрушительного выездного поражения в квалификации Лиги чемпионов от греческого «Олимпиакоса» (0:4). «Локомотив» же спокойно готовится к очередному туру после победы в дерби над «Динамо» (2:1). «Железнодорожники» набрали очень неплохой ход — у команды три выигранных поединка подряд.

— Все знают, что «Краснодар» — очень сильная команда, — отметил в разговоре с «Известиями» вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме. — Но у нас хороший настрой на эту встречу. Было очень важно победить в дерби с «Динамо» в предыдущем туре. Этот результат дает нам положительный заряд эмоций перед очень сложным матчем с «Краснодаром».

«Уфа»–«Зенит»

Лидер чемпионата отправится в Уфу, где сыграет с одноименной командой. Главной особенностью встречи станет то, что Сергей Семак не сможет руководить своими игроками со скамейки запасных. Специалиста дисквалифицировали на два матча чемпионата Росиии (один из них условно) за оскорбления в адрес арбитра Алексея Матюнина, работавшего на прошлой игре питерцев в РПЛ против «Ахмата» (0:0). Семак после финального свистка увел от арбитров своего помощника Виллиама де Оливейру, вступившего с судьями в словесную перепалку. В этот момент главный тренер резко высказался в адрес арбитров. В итоге дисквалификация Семака придется на матч против его бывшего клуба. Тем не менее 43-летний специалист, скорее всего, будет следить за ходом встречи и подсказывать своим помощникам с трибун стадиона.

— Всё-таки Семак уже не игрок, а тренер, решать исход матча будут те, кто на поле, — сказал «Известиям» глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Сергей Богданович готовит команду и, думаю, его отсутствие на скамейке не должно серьезно сказаться на «Зените». У питерцев отличный состав, и «Уфе» будет достаточно сложно зацепиться даже за ничью, несмотря на то что она играет дома. Тем более «Зенит» очень мотивирован после ничейного результата в игре с «Ахматом».

«Тамбов»–«Динамо»

Бело-голубые в прошлом туре проиграли в столичном дерби. Можно сказать, что москвичи находятся в определенном кризисе. У них лишь одна победа в нынешнем сезоне РПЛ — над «Уралом» (2:0) еще в третьем туре. Впереди у «Динамо» встреча с дебютантом лиги — «Тамбовом». Если не удастся добиться положительного результата и в этой игре, то вопросы о будущем главного тренера москвичей Дмитрия Хохлова будут поставлены еще более серьезно. «Тамбов» — номинальнымй хозяин поля, но матч пройдет в Саранске, так как домашняя арена новичка РПЛ всё еще не готова.

— Даже хорошо, что матч пройдет в Саранске, — заявил «Известиям» голкипер «Динамо» Игорь Лещук. — На новом стадионе, наверное, и атмосфера будет приятная. Наши ожидания от матча всегда одинаковые. Хотим взять три очка и не важно, кто будет перед нами: «Тамбов», «Локомотив», «Спартак» или любая другая команда. Будем удовлетворены только победой.

ЦСКА–«Ахмат»

Армейцы провалились в дерби со «Спартаком» (1:2), несмотря на то что выдали неплохую игру в первом тайме. В итоге ЦСКА опустился уже на шестое место в таблице. Теперь подопечные Виктора Гончаренко не имеют права на осечку, а впереди у них непростой матч с «Ахматом». В прошлом сезоне красно-синие переиграли грозненцев дома (1:0). Но на этот раз им будет гораздо сложнее.

— Уверен, ЦСКА соберется и реабилитируется за неудачу в дерби, — заявил «Известиям» экс-полузащитник армейцев Элвер Рахимич. — Команда должна отдать все силы во встрече с «Ахматом» и добиться положительного результата. Сейчас не самый простой момент, но я уверен, что ЦСКА его преодолеет.

«Крылья Советов»–«Спартак»

«Спартак», как и «Краснодар», играет в очень плотном графике. В четверг красно-белые провели выездной матч Лиги Европы против португальской «Браги», а уже в воскресенье сыграют с «Крыльями Советов» в Самаре. Сложно понять, хватит ли у москвичей сил выступать на оба фронта.

— Красно-белым не надо смотреть на другие команды, нужно просто закрепить свою игру и постепенно обрести стабильность, — отметил в разговоре с «Известиями» легендарный защитник красно-белых Александр Мирзоян. — «Спартак» должен быть первым в любом составе, в каком бы состоянии ни находились его футболисты. Красно-белым необходимо проявлять свои лучшие качества, помнить о традициях и доставлять удовольствие зрителям своими действиями на поле и результатом.

Также в рамках седьмого тура РПЛ состоятся матчи «Ростов»–«Рубин», «Арсенал»–«Оренбург» и «Урал»–«Сочи».