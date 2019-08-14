«Рядом море и казино, но нужно оставаться профессионалом»

В новом сезоне чемпионата России появился весьма яркий и амбициозный дебютант. Клуб «Сочи» играет на олимпийском стадионе «Фишт» и мечтает закрепиться в элите отечественного футбола. Для этого команда проводит мощную селекционную работу на трансферном рынке. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, этим летом южане сделали приобретений уже более чем на €8 млн. «Сочи» устроил массовую закупку футболистов «Зенита», которые из-за разных обстоятельств не так часто играли в стане питерцев. «Барсы» успели пополнить состав экс-защитниками сине-бело-голубых Эльмиром Набиуллиным, Ибрагимом Цаллаговым, Иваном Новосельцевым, нападающими Антоном Заболотным и Дмитрием Полозом, а также арендовали вингера Андрея Мостового. Одним из последних состав сочинцев пополнил бывший хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа. 34-летний эквадорец дебютировал за новый клуб в воскресном матче против ЦСКА, который завершился нулевой ничьей. В эксклюзивном интервью «Известиям» Нобоа рассказал об итогах прошедшей встречи, задачах на сезон и сочинских казино.

— Как оцените итоги прошедшей встречи с ЦСКА?

— Было ощущение, что в первом тайме мы реально выглядели лучше, чем соперник. Если бы сумели забить хотя бы один гол, всё могло сложиться по-другому. Но это футбол, и тут нужно реализовывать свои моменты. Во второй же половине матча футболисты ЦСКА выглядели лучше. Так что результат, в целом, справедливый.

— «Сочи» на протяжении пяти туров не может забить дебютный гол в РПЛ. Это давит на команду?

— Наверное, ребята переживали, когда в матчах вообще не было шансов взять ворота. Но в игре с ЦСКА такие возможности были. Даже был момент, когда наш игрок выходил один на один с вратарём армейцев. Так что сейчас уже совсем другая ситуация. Чувствую, что Мостовой и Полоз скоро забьют. Очень хотим наконец открыть счет голам и победам «Сочи» в РПЛ. Надеюсь, это произойдет в самое ближайшее время.

— В «Сочи» очень много новых футболистов, но большинство из них уже давно знакомы друг с другом. Это помогает вам?

— Конечно, помогает. Из 11 футболистов основного состава команды я знаю семерых. Мы играли вместе в «Ростове», «Рубине» или «Зените». Знаю, на что способны мои нынешние партнёры, чувствую их. Мы уже не первый раз играем по схеме 5-3-2, так что в новой команде нетрудно в короткие сроки найти взаимопонимание. Все примерно знают, куда нужно бежать, где открыться и куда отдать мяч.

— Есть ли какая-то ностальгия по временам пребывания в «Ростове», когда, находясь в очень похожем составе, вы взяли серебро РПЛ и приняли участие в Лиге чемпионов?

— Нет, это футбол, и здесь всему своё время. Тогда был хороший период, мы много побеждали, через многое прошли, но потом футболисты разошлись в разных направлениях. Сейчас в «Сочи» у нас также подобрался очень хороший коллектив. Возможно, у нашего клуба тоже получится добиться серьёзных результатов. Сейчас в РПЛ много суперкоманд, состав участников довольно сильный. Надеюсь, совсем скоро и «Сочи» начнет показывать хорошие результаты.

— Как вам совместная работа с Александром Точилиным?

— Считаю его хорошим тренером. Он очень спокойный человек, много разговаривает со всеми ребятами в команде. Он хорошо выстроил игру в обороне. Отличный специалист.

— У «Сочи» был очень тяжёлый календарь на старте сезона, много матчей с лидерами РПЛ. Сейчас должно быть полегче?

— Не сказал бы, что будет намного проще. Игра с ЦСКА стала первой из четырехматчевой серии выездных игр для «Сочи». В РПЛ не бывает легких соперников, против любой команды лиги играть будет очень тяжело, и на каждую встречу нужно выходить как на финал. Впереди у нас матч с «Оренбургом», в котором нужно обязательно побеждать.

— Вам комфортно жить в Сочи?

— Да, всё отлично. В Сочи приятный для меня климат. Как в моем родном городе (крупнейший город Эквадора Гуаякиль. — «Известия»). Там всегда 33 градуса тепла, а в Сочи 28–30. Всегда солнце и очень тепло — для меня это супер. Очень удобный климат и для тренировок. С самим городом я пока особо не успел познакомиться. Только начинаю гулять и смотреть по сторонам.

— То есть вам не жарко там?

— Нет, конечно, нормально, как дома.

— Рядом с Сочи есть казино. Подобные соблазны не отвлекают вас?

— Нет. Понимаю, что всегда должен оставаться профессионалом. Есть твоя работа: игры, тренировки, режим. Но в свободное время можешь делать всё, что хочешь. В Сочи всё рядом: море, казино, но надо оставаться профессионалом и понимать, когда нельзя отвлекаться, а когда можно.

— За что будет бороться «Сочи» в этом сезоне?

— В первую очередь, нам нужно закрепиться в РПЛ. Понятно, что мы не можем сразу бороться за чемпионство и призовые места. Команда совсем новая, мы только начинаем присматриваться друг к другу и знакомиться между собой. Так что на данном этапе самое главное для нас — сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата России.