Лидерам — зачет: претенденты на золото РПЛ набрали очки в пятом туре

В начале этой недели завершился очередной тур РПЛ. В минувшие выходные все лидеры смогли пополнить свой очковый запас и турнирная таблица начала приобретать более структурные очертания. «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» добились уверенных побед, ЦСКА оступился, но набрал одно очко. А «Краснодар», несмотря на жесткий график из-за участия в Лиге чемпионов, сумел победить «Рубин» (1:0), играя тайм в меньшинстве. Уже сегодня «горожан» ждет решающий матч отбора с португальским «Порту».

«Динамо»–«Зенит»

Лидер чемпионата приехал в гости к москвичам и уверенно взял очередные три очка. Питерцы усилиями Артёма Дзюбы и Магомеда Оздоева обыграли «Динамо» (2:0). Бело-голубые потеряли не только очки, но и основного голкипера Антона Шунина. Капитан динамовцев получил травму в первом тайме и был вынужден покинуть поле. Место в воротах занял 23-летний Игорь Лещук, для которого это был дебют в РПЛ. Между тем, в активе «Динамо» пока лишь пять очков в пяти турах.

— Давления по поводу результатов никакого нет, старт не получился хорошим, но он и не провальный, — сказал «Известиям» Игорь Лещук. — В клуб приходят новые игроки, и идет перестройка. Новичкам нужно привыкнуть к требованиям в команде. Думаю, после ближайшего перерыва на игры сборных мы уже будем находиться в более оптимальных кондициях.

ЦСКА–«Сочи»

Южане сумели прервать победную серию москвичей на четвертом матче (0:0). При этом черноморцы все еще не могут забить дебютный мяч в РПЛ. У армейцев тоже не всё гладко с результативностью — лишь четыре мяча в пяти турах. Меньше забили только «Динамо», «Рубин» (по три) и, соответственно, «Сочи» (0).

— Мы создавали много моментов, пытались забить, но не получилось этого сделать, — отметил в беседе с «Известиями» защитник ЦСКА Хердур Магнуссон. — Футболисты «Сочи» хорошо оборонялись. Да, и в целом у них очень неплохая команда. Обидно, что не удалось победить, но мы приложим все усилия, чтобы сделать это в следующих матчах.

«Ахмат»–«Спартак»

Красно-белые показали свою лучшую игру в новом сезоне. Гус Тиль, Андре Шюррле и Джордан Ларссон, которые совсем недавно перешли в «Спартак», впервые вместе вышли на поле с первых минут. И это дало свои плоды в виде выездной победы над «Ахматом» (3:1). На счету Тиля две голевые передачи, один результативный пас у Шюррле. При этом Андре успел и забить гол, а еще дважды отличился Зелимхан Бакаев.

— «Спартак» удивил в матче с «Ахматом», особенно на фоне последних игр, — признался «Известиям» глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Очень понравились Шюррле и Тиль. Сразу виден их высокий уровень мастерства. Ребята умеют играть в умный и быстрый футбол. Помогали как в атаке, так и в обороне. Главное, чтобы они продолжали прибавлять. Возможно, за ними потянется и перспективная спартаковская молодежь.

«Локомотив»–«Урал»

«Железнодорожники» также одержали самую уверенную победу в сезоне, обыграв екатеринбуржцев (4:0). У «Урала» вообще возникают определенные трудности в московских матчах. До этого команда также проиграла на выезде «Динамо» (0:2). В этот раз «Локо» огорчил «шмелей» еще сильнее, при этом не реализовав огромное количество возможностей для взятия ворот соперника.

— Для нас важно было одержать именно такую победу, — заявил «Известиям» защитник «Локомотива» Мачей Рыбус. — До этого все матчи были крайне напряженными, а с «Уралом» нам удалось добиться очень уверенной победы, и при этом мы могли забить еще больше голов. Положительный момент в том, что нам удалось одинаково хорошо провести оба тайма. Ранее одна из половин матча у нас получалась хорошо, а вторая не очень. Надеюсь, мы прибавим и будем играть еще лучше.

«Краснодар»–«Рубин»

У южан сейчас сложный график. Помимо матчей чемпионата, они также проводят встречи квалификации Лиги чемпионов. Безусловно, в отборе к Лиге Европы выступает еще и «Спартак», но его соперник в лице «Туна» выглядит гораздо слабее. Матч с «Рубином» пришелся между первой и второй встречами против «Порту» в ЛЧ. Уже на 17-й минуте «горожане» открыли счет. Затем, в самой концовке первого тайма полузащитник «Краснодара» Юнес Намли получил красную карточку. Но игра в большинстве не особо помогла казанской команде, и «быки» сохранили минимальное преимущество в счете до конца встречи (1:0).

— «Краснодар» находится в очень непростом графике, — пояснил «Известиям» экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев. — За неделю с небольшим он проведет три игры, и каждая из них тяжёлая. Матч с «Рубином» прошёл после очень напряженной встречи с «Порту». Кубанцам удалось обыграть казанцев, но это было очень непросто, так как целый тайм пришлось играть вдесятером. А впереди ещё более важная и сложная ответная игра с «Порту». Но сейчас у «горожан» есть скамейка для ротации состава. Надеюсь, это поможет.

Лига чемпионов

«Порту»–«Краснодар»

Уже во вторник «горожане» проведут ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Им предстоит сыграть в гостях с «Порту». После поражения в первой встрече (0:1) российскую команду устроит только победа. Счет 1:0 в пользу «Краснодара» переведет игру в дополнительное время, а победа с любым другим счетом выведет «быков» дальше. Но к ответной встрече краснодарцы подходят точно не в статусе фаворитов.

— Честно говоря, с трудом верится, что «Краснодар» сможет пройти «Порту», — признался «Известиям» экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — В первом матче португальцы были сильнее во всех компонентах игры. Конечно, случаются сюрпризы. И «Краснодар» в прошлом розыгрыше Лиги Европы, например, смог пройти в 1/16 финала «Байер» (0:0; 1:1), отлично сыграв в гостях в ответном матче. Но «Порту» всё-таки команда уровнем выше. Думаю, она не упустит имеющийся у нее гандикап.

В случае победы над «Порту» «Краснодар» попадет в заключительную стадию квалификации, где сыграет с победителем пары «Истамбул» (Турция) – «Олимпиакос» (Греция). Поражение от португальцев автоматически выведет «быков» в групповой этап Лиги Европы.