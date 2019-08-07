Выйти из «Порту»: «Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов

Футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. Кубанцы наконец добились права участвовать в самом престижном турнире Старого Света и начнут свой путь с третьего квалификационного раунда. На этой стадии российской команде достался самый сложный соперник из возможных — португальский клуб «Порту».

Долгий путь к мечте

Чтобы дойти до Лиги чемпионов, «Краснодару» потребовалось 11 лет — клуб был основан в 2008 году. Но для того чтобы принять участие в групповом этапе, «горожанам» необходимо сначала пройти непростой отбор, первой ступенью которого станет сегодняшняя домашняя встреча с «Порту».

— «Порту» — большой клуб, один из лучших в своей стране, — заявил «Известиям» экс-защитник кубанцев Душан Анджелкович. — Но я считаю, что и «Краснодар» — отличная команда, которая при этом еще и очень серьезно усилилась нынешним летом. У «горожан» сейчас внушительный подбор игроков, и они находятся в очень неплохой форме. Мне кажется, «Порту» — фаворит только по имени. Я уверен в успешном выступлении «Краснодара» и надеюсь увидеть их в групповом этапе Лиги чемпионов. Клуб и люди, которые в нем работают, заслужили это.

Главное преимущество «Краснодара» — «быки» в отличие от их соперника уже набрали определенный игровой тонус. «Горожане» отыграли четыре тура в чемпионате России, а у португальцев национальное первенство стартует лишь в грядущие выходные.

— Да, чемпионат Португалии еще не начался, однако «Порту» могли проделать хорошую предсезонную работу, — отметил в беседе с «Известиями» полузащитник «Краснодара» Юнес Намли. — Но знаете, когда звучит стартовый свисток, сразу обнуляется всё то, что ему предшествовало. Это Лига чемпионов, и тут всегда шансы 50 на 50. Но мы играем дома, у нас отличная поддержка болельщиков и замечательный стадион. Мы должны выйти на поле и наслаждаться игрой.

Большая распродажа

«Порту» известен как команда-донор для грандов европейского футбола. Политика португальского клуба формулируется просто: вырастить игроков и продать за большие деньги. Это лето не стало исключением, и «драконам» вновь пришлось перестраиваться после ухода нескольких лидеров. Команду покинули защитники Эдер Милитао, Макси Перейра и Фелипе, полузащитники Оливер Торрес, Ясин Браими и Эктор Эррера. Эти футболисты во многом определяли игру «Порту» в прошлом сезоне.

— По моим ощущениям, «Порту» по сравнению с «Краснодаром» сохранил костяк команды, — сказал «Известиям» владелец португальской «Лейрии» Александр Толстиков. — Уход лидеров однозначно не ослабил португальцев. Примерно восемь футболистов, которые стабильно играли в прошлом сезоне, будут помогать клубу и сейчас. «Порту» заблаговременно готовился к продаже своих игроков и очень плавно перешел от трансферов на выход к приобретениям. Клуб отлично укрепил состав и готов к Лиге чемпионов.

Но чтобы держаться на плаву, «Порту» не мог только продавать футболистов. Нужны были и усиления. Этим летом команду пополнил опытный африканский форвард Мендеш Зе Луиш, который был куплен у столичного «Спартака». По данным авторитетного портала transfermarkt.de, португальцы выплатили москвичам компенсацию в размере €8,5 млн. Для Зе переход в «Порту» стал возвращением в хорошо знакомую ему среду. До выступления за «Спартак» он играл за португальские «Жил Висенте» и «Брагу».

— Зе Луиш уходил из чемпионата Португалии звездой, а вернулся богатой звездой, — добавил Александр Толстиков. — Его великолепно приняли в «Порту». Правда, не уверен, что он сыграет с «Краснодаром». Думаю, в основном составе выйдет другой нападающий — Мусса Марега. Тем не менее у Зе хорошая пресса, а главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау доверяет новичку и рассчитывает на него.

Без тренеров

Любопытной деталью предстоящего матча станет то, что у обеих команд на скамейках не будут присутствовать наставники. В ситуации с «Порту» всё понятно. Главный тренер Сержиу Консейсау пропустит первый матч из-за дисквалификации. Специалист получил ее в четвертьфинале прошлой Лиги чемпионов. Тогда «Порту» с опозданием вышел на игру против «Ливерпуля», а наказание за подобные нарушения несет именно главный тренер команды. Место Консейсау на скамейке займет его помощник Виктор Бруно.

У «Краснодара» ситуация более запутанная. Мурад Мусаев был назначен главным тренером еще весной 2018 года, но так как он не имеет тренерской лицензии, позволяющей быть наставником команды высшей лиги, де-юре «горожан» возглавляют другие специалисты. Сначала это был Олег Фоменко, а с нынешнего сезона во всех официальных документах значится Сергей Матвеев. Мусаев же имеет должность старшего тренера, но неформально является главным.

Ранее ни у РФС, ни у УЕФА никогда не возникало лишних вопросов. Однако перед стартом этого сезона в СМИ появилась информация, что Мусаев был дисквалифицирован УЕФА на год за то, что руководил командой в прошлом еврокубковом сезоне без лицензии, поэтому не сможет присутствовать на скамейке запасных. Во внутренних первенствах правила тоже ужесточились. Мусаеву и еще нескольким тренерам в аналогичной ситуации — Роману Шаронову («Рубин») и Сергею Игнашевичу («Торпедо») — теперь запрещено демонстрационно управлять командами с бровки, но со скамейки запасных их не убрали.

— Консейсау уже не первый раз будет отсутствовать на скамейке «Порту», и я не думаю, что для команды это станет какой-то серьезной проблемой, — поделился с «Известиями» именитый португальский агент Пауло Барбоза. — А вот для «Краснодара» отсутствие Мусаева станет потерей. Хотя нужно понимать, что исход матча всё-таки решают те, кто находится непосредственно на футбольном поле. «Порту» — безусловно фаворит в этой паре, команда обладает огромным опытом.

Клуб официально не подтверждал информацию о дисквалификации Мусаева, но уже в игре с «Порту» всё станет ясно. Таким образом, возможно, на обеих скамейках мы не увидим главных тренеров.

Ответная игра между «Краснодаром» и «Порту» состоится меньше чем через неделю — 13 августа в Португалии на знаменитом стадионе «Драгау». Ранее прошла жеребьевка заключительного квалификационного этапа Лиги чемпионов, и в случае успеха в третьем раунде «горожане» сыграют с победителем пары «Истамбул»–«Олимпиакос».