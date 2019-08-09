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Спортивные выходные с «Известиями»

Центральные матчи РПЛ, предсезонный турнир КХЛ, олимпийский отбор в мужском волейболе, финиш чемпионатов Европы по прыжкам в воду и пляжному волейболу, товарищеское соревнование в мужском баскетболе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Футбол. Чемпионат России. «Динамо»–«Зенит», «Ахмат»–«Спартак»

Клубы РПЛ уже вовсю играют на внутреннем фронте, где фавориты перед пятым туром постепенно начали осваиваться на вершине турнирной таблицы. Пока лидирует «Зенит». Правда, петербуржцы в прошлые выходные впервые в сезоне потеряли очки, сыграв дома вничью с «Краснодаром» (1:1). Теперь сине-бело-голубым предстоит выезд к московскому «Динамо». Бело-голубые демонстрируют крайне нестабильную игру, но в предыдущие два сезона они уже отнимали очки у «Зенита» на своем поле, также находясь в тот момент не в лучшем состоянии. Не меньше болельщики ждут и встречу в Грозном. «Ахмат» и «Спартак» неудачно начали сезон, хотя коллектив из столицы Чеченской Республики стартовой победой над «Краснодаром» (1:0) и дал повод ждать от него свершений. Но теперь ожидается выход на поле главного летнего приобретения грозненцев — экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова, который восстанавливался после травмы. Один из главных творцов чемпионства красно-белых двухлетней давности впервые выйдет против бывшего клуба, для болельщиков которого он стал главным объектом ненависти в современной истории.

10 августа, 19:00. «ВТБ Арена — стадион «Динамо» имени Льва Яшина» (Москва). 11 августа, 21:30. Стадион «Ахмат Арена» (Грозный). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Волейбол. Мужчины. Олимпийский отбор. Россия–Мексика, Россия–Куба, Россия–Иран

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Мухаметкулов
Мужская сборная России по волейболу

В мировом волейболе в самом разгаре борьба за олимпийские путевки. На прошлой неделе определилась основная группа участников Игр-2020 в Токио среди женщин. Сборная России сумела победить в своей группе и обеспечить себе поездку в Японию на следующее лето. В пятницу в игру вступают мужчины. Наша национальная команда матчи своей группы проведет в Санкт-Петербурге. Ей будут противостоять Иран, Куба и Мексика. В июле сборная России выиграла Лигу наций (второй год подряд), имея в составе очень молодых игроков. Сейчас к триумфаторам прошлого месяца добавился ряд опытных волейболистов. Часть из них имеет за плечами два золота чемпионатов Европы и победу на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Это делает нашу сборную фаворитом отбора.

9–11 августа, 19:00. «Сибур Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Страна»

Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Финалы

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Фото: TASS/Pavlo_bagmut/Ukrinform/ZUMA
Россиянки Екатерина Беляева и Юлия Тимошинина заняли третье место в синхронных прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате Европы в Киеве

Континентальное первенство в Киеве подходит к концу. В пятницу и субботу будут разыграны последние четыре комплекта медалей. Это соревнование — одно из немногих за последние годы на территории Украины, на котором выступают российские спортсмены. Вчера наша команда завоевала первое золото — сейчас на еe счету, помимо одной медали высшего достоинства, также одно серебро, две бронзы и третье место в общем зачёте. Правда, в заключительный день чемпионата Европы нам тяжело будет бороться за победу на трехметровом трамплине, поскольку в Киев из-за травмы не поехал олимпийский чемпион – 2012 в этой дисциплине Илья Захаров. Поэтому, скорее всего, показатели в общем зачете не сильно изменятся.

9 августа: 16:30, микст, вышка 10 м; 18:00, мужчины, трамплин 3 м, индивидуальные прыжки. 10 августа: 16:30, мужчины, трамплин 3 м, синхронные прыжки; 18:00, женщины, трамплин 1 м, индивидуальные прыжки. Liko Sport Life (Киев, Украина). Прямые трансляции на «Матч Арена»

Хоккей. Кубок губернатора Нижегородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Динамо» (Москва) и ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

В КХЛ идет разгар предсезонки. Клубы уже больше недели проводят контрольные матчи и выставочные турниры. Один из них стартовал в среду в Нижнем Новгороде и завершится в выходные. Уже традиционный для хоккейного лета Кубок губернатора в 2019 году собрал не такой представительный состав участников, как раньше. Но и сейчас зрителям есть на кого посмотреть. В первую очередь на в очередной раз обновившееся московское «Динамо» и одно из главных открытий КХЛ предыдущего сезона — нижегородское «Торпедо». Впрочем, интерес может вызвать и выступление минского «Динамо», пока не собравшего окончательный состав на регулярный чемпионат, но возлагающего надежды на успешное возвращение канадского главного тренера Крэйга Вудкрофта, под началом которого в 2016–2017 годах прошел последний удачный сезон белорусского коллектива. Тогда динамовцы сумели с пятого места в Западной конференции выйти в плей-офф. Составит компанию клубам «Хумо» из Узбекистана. Ташкентская команда основана лишь в этом году, но уже заявилась в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ) — второй по статусу после КХЛ чемпионат на территории бывшего СССР.

10 августа: 13:00, «Динамо» (Москва) – «Хумо» (Ташкент); 17:00, «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Минск). 11 августа: 13:00, матч за третье место; 17:00, финал. КРК «Нагорный» (Нижний Новгород). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ»

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Решающие матчи

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Фото: TASS/EPA/PETER SCHNEIDER
Этап мирового тура по пляжному волейболу в Швейцарии: Вячеслав Красильников и Олег Стояновский (Россия)

Для российского пляжного волейбола проведение домашнего чемпионата Европы и раньше было очень важным событием. Но после июльского триумфа нашей мужской пары на чемпионате мира интерес к экзотическому ранее виду спорта стал еще более широким. Олег Стояновский и Вячеслав Красильников месяц назад в Гамбурге стали первыми в истории победителями первенства планеты в этой дисциплине. Теперь от них ожидают первого места и на домашнем континентальном турнире, который станет последним соревнованием подобного уровня перед Олимпиадой-2020 в Токио.

10 августа: 10:00, 11:00, полуфиналы, женщины; 12:15, 13:15, 16:00, 17:00, четвертьфиналы, мужчины; 18:30, матч за третье место, женщины; 19:45, финал, женщины. 11 августа: 12:00, 13:00, полуфиналы, мужчины; 19:00, финал, мужчины. Территория спорткомплекса «Лужники» на Фестивальной площади (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»

Баскетбол. Мужчины. Международный товарищеский турнир. Италия–Россия, Россия–Сенегал

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Фото: ТАСС/Александров Михаил
Игроки сборной Ирана Бехнам Яхчали и сборной России Михаил Кулагин (слева направо) в матче международного турнира BingoBoom по баскетболу

Российская команда продолжает подготовку к сентябрьскому чемпионату мира в Китае, в рамках которого не только разыграют медали, но и проведут отбор на Олимпийские игры – 2020 в Токио. На прошлой неделе подопечные Сергея Базаревича сыграли товарищеский турнир в Москве, где разгромили Иорданию (111:71) и проиграли Ирану (84:91). Теперь они участвуют в аналогичном по формату и статусу соревновании в Италии, где россияне в четверг уже выиграли у Венесуэлы (69:54), в пятницу встретятся с хозяевами площадки, а в субботу — с Сенегалом. Именно в этих матчах будет наигрываться костяк команды на мировое первенство, где из-за травмы не выступит наша главная звезда Тимофей Мозгов.

9 августа, 21:30. 10 августа, 19:00. Palaolimpia-AGSM Forum (Верона, Италия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»

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