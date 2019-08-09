Проводники Токио: волейбольная сборная поборется за выход на Олимпиаду

Нынешний уровень мужской сборной России по волейболу позволяет ей рассчитывать на досрочный выход на Олимпийские игры 2020 года в Токио. По мнению экспертов, проблем с этим у подопечных Туомаса Саммелвуо быть не должно, если они не станут недооценивать соперников по межконтинентальному отбору, который стартует в пятницу.

В этом году наша команда выиграла Лигу наций, причем в основном молодым составом. Накануне олимпийского отбора в ее ряды вернулось несколько опытных титулованных волейболистов.

Без приключений

В своей отборочной группе сборная России сыграет с Мексикой, Кубой и Ираном. Матч с мексиканцами состоится в пятницу. Встречи квартета пройдут в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур Арена».

— После победной Лиги наций можно смотреть в будущее с оптимизмом, — поделился с «Известиями» спортивный директор ВК «Белогорье», победитель Олимпиады-2012 Тарас Хтей. — Если наши ребята подобающим образом отнесутся к соперникам и настроятся на них, то мы должны без проблем досрочно отобраться на Олимпиаду. Команды нам в группе достались достойные, но проходимые. Мы должны собраться и показать хороший волейбол. Этого будет достаточного, чтобы попасть в Токио без всяких приключений.

Из состава сборной России, игравшего на июльском «Финале шести» в Чикаго, в олимпийском отборе участие примут связующий Игорь Кобзарь, диагональный Виктор Полетаев, блокирующие Ильяс Куркаев и Иван Яковлев, доигровщики Дмитрий Волков, Егор Клюка, Антон Семышев, Фёдор Воронков, либеро Валентин Голубев и Роман Мартынюк. Сейчас к ним также присоединились титулованные ветераны: победители Олимпийских игр-2012 в Лондоне Максим Михайлов, Александр Бутько, Дмитрий Мусэрский, а также двукратный чемпион Европы Артем Вольвич. При этом часть молодых волейболистов уже имеет опыт побед не только в Лиге наций. Так, Волков, Куркаев и Клюка два года назад побеждали на континентальном первенстве.

— Сейчас у нас крайне сбалансированный состав, где есть разумный сплав молодости и опыта, — заявил «Известиям» президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко. — Радует, что новое поколение доказывает свой уровень на крупных соревнованиях, в частности, в недавнем финале Лиги наций. Но и опытным парням еще не так много лет. Самый старший в команде сейчас Александр Бутько — ему 33 года. И всем нашим волейболистам еще играть и играть на самом высоком уровне.

Новый подход

Весной в сборной России сменился главный тренер. Впервые со времен итальянца Даниэле Баньоли, возглавлявшего команду в 2009–2010 годах, ее наставником стал иностранец. Финский специалист Туомас Саммелвуо сделал себе имя в России благодаря работе с кемеровским «Кузбассом». В 2018 году он привел команду к лучшему результату в ее истории — четвертому месту в чемпионате России, а в мае сенсационно выиграл с ней золото национального первенства, прервав гегемонию казавшегося непобедимым казанского «Зенита».

В предыдущие восемь лет со сборной России работали исключительно отечественные специалисты. Владимир Алекно (2011–2012, 2015–2016) привел ее к победе на Олимпиаде-2012 в Лондоне, Андрей Воронков (2013–2015) выиграл с ней чемпионат Европы – 2013, а Сергей Шляпников (2017–2019) повторил этот успех на континентальном первенстве 2017 года.

— В плане тренировок изменения не кардинальные, — рассказал «Известиям» один из лидеров сборной России Максим Михайлов. — Возможно, я что-то новое увижу в тактике, но это станет понятно только во время официальных игр, которых у меня в сборной при Туомасе пока не было. При Саммелвуо нам разрешают самостоятельно принимать решения, исходя из того, какая ситуация в данный момент на площадке. Если ты видишь, что более эффективным будет пробить в другую точку, а то и вообще подправить мяч, ты волен действовать именно так. Но в первую очередь я бы отметил большее доверие к игрокам при новом тренере по сравнению с предыдущими. Никто не контролирует соблюдение нами режима. Есть определенное расписание, которого мы придерживаемся, а вне его рамок каждому позволено вести себя так, как он хочет.

В сентябре нашей сборной также предстоит участие в чемпионате Европы, но пока игроки сосредоточены только на олимпийском отборе.

— Мы настроены пройти на Игры в Токио, — подчеркнул Максим Михайлов. — Сейчас ни в коем случае нельзя думать о чем-то другом и считать, что задача уже решена. Тем более что соперники нам будут противостоять непростые. Иран участвовал в «Финале шести» Лиги наций, что уже говорит о его высоком уровне. Не менее интересной выглядит сборная Куба. И Мексику также нельзя недооценивать.

В волейбольном турнире Олимпиады примет участие 12 команд. Без отбора туда прошла Япония как хозяйка соревнования. В предстоящие выходные по итогам межконтинентальной квалификации путевки в Токио получит еще шесть сборных — победителей каждой из групп. В январе оставшиеся пять вакансий будут разыграны в рамках континентальных отборов.

В прошлые выходные в Калининграде свою группу выиграла женская сборная России, досрочно добившаяся права выступить на Олимпиаде.