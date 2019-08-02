Японский годовой: волейболистки разыграют досрочную путевку в Токио

Женская национальная команда по волейболу, учитывая ее нынешний состав, может всерьез рассчитывать на досрочное попадание на Олимпийские игры 2020 года в Токио. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, даже отдельные потери не должны снизить шансы решить задачу уже в ближайшие выходные, когда состоится отбор в Калининграде. Россиянкам будут противостоять волейболистки из Мексики, Канады и Южной Кореи.

В полной боевой

Тренерский штаб сборной России во главе с Вадимом Панковым вызвал на этот турнир связующих Татьяну Романову и Евгению Старцеву, нападающих Ирину Воронкову, Наталию Гончарову, Маргариту Курило, Ксению Парубец, Марию Халецкую, Татьяну Юринскую, блокирующих Екатерину Ефимову, Ирину Королёву, Ангелину Лазаренко, Ирину Фетисову, либеро Аллу Галкину и Дарью Пилипенко.

— Подобрался в целом оптимальный состав, — поделилась с «Известиями» координатор женских юниорских сборных России, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова. — Сейчас собрались лучшие из тех, кого можно было привлечь. Было ожидаемо, что часть девочек раньше приедет в расположение сборной и начнёт тренироваться, а часть получит больше времени на отдых и восстановление. Но сейчас и они уже вовсю готовятся к матчам, так что к олимпийскому отбору мы подходим в боевом составе.

При этом наша команда не досчиталась одного из своих лидеров — чемпионки мира 2010 года Татьяны Кошелевой. Она не смогла принять участие в олимпийском отборе из-за травмы. Но руководство Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) считает, что это не должно помешать сборной в ближайшие выходные.

— На мой взгляд, отсутствие Кошелевой не сказывается на перспективах команды в отборе, — отметил в разговоре с «Известиями» президент ВФВ Станислав Шевченко. — Что-то более подробное здесь может сказать тренерский состав, но мне кажется, мы были готовы к возможному отсутствию Татьяны, и сейчас есть понимание, как достичь положительного результата в Калининграде. Мы все как болельщики надеемся, что наши девочки пройдут на Олимпиаду уже сейчас. Готовность команды оцениваю как высокую. Будем болеть и переживать.

Естественный отбор

Ближайший олимпийский отбор носит название «интерконтинентальный квалификационный турнир». В нем примут участие 24 команды. Они разбиты на шесть групп по четыре сборные. Коллективы, занявшие первые места, попадут на Олимпиаду, в которой уже обеспечила себе участие Япония — на правах хозяина. В рамках каждого из квартетов сборные сыграют по три матча. Россия встретится с Мексикой, Канадой и Южной Кореей.

— Команду Кореи мы уже знаем — встречались с ней в Лиге наций на одном из июньских этапов, — подчеркнула Екатерина Гамова. — Обыграли ее со счетом 3:1, но всё равно это крепкая сборная, которую нельзя недооценивать. С Канадой мы не так часто встречаемся, поэтому что-то определённое про неё не могу сказать. Но тот факт, что её возглавляет итальянский тренер (Марчелло Аббонданца. — «Известия»), говорит о хорошей организации этой команды. Что касается сборной Мексики, то за неё выступает одна девочка — ведущий игрок — Саманта Брисио Рамос. Она играет в турецком чемпионате за «Фенербахче» и очень результативна — может приносить порядка 30 очков за игру.

Матчи нашей группы пройдут в Калининграде на стадионе «Янтарный». Там сборная России уже выступала на прошлой неделе, выиграв товарищеский турнир «Кубок губернатора Калининградской области» с участием Польши, Германии и Бельгии.

— Игры в Калининграде оставили положительное впечатление, — добавила Екатерина Гамова. — Тем более, мы выиграли этот турнир. Теперь жду победы нашей сборной в ближайшие выходные и решения той задачи, которая перед ней стоит, — попадание на Олимпиаду в Токио с первого раза. Это очень важно.

Калининград вошёл в число городов, принимающих мужской чемпионат мира 2022 года, который состоится в России. Поэтому к организации матчей сборной в «Янтарном» сейчас приковано пристальное внимание спортивного сообщества.

— Матчи выставочного турнира были проведены великолепно, — заявил Станислав Шевченко. — Организация в Калининграде на самом высоком уровне. Поэтому сейчас наша задача — показать лучшую игру, на которую девочки способны.

В последние годы женская сборная России не демонстрировала выдающихся результатов. В частности, на прошлогоднем чемпионате мира она выбыла на стадии второго группового этапа, а этим летом в Лиге наций заняла 14-е место при 16 участниках.

— Мы не можем сравнивать нынешнюю команду с той, что была на прошлогоднем чемпионате мира и недавней Лиге наций, — полагает Екатерина Гамова. — Это совершенно разные составы, турниры и задачи. Например, в Лиге наций у нас не было ряда ведущих волейболисток, которые присоединились к коллективу месяц назад и сейчас выступят на олимпийском отборе. Это была плановая ротация.

Всего на Олимпиаде выступят 12 команд. Помимо Японии и шести победителей групп предстоящего «интерконтинентального квалификационного турнира», еще пять участников Игр в Токио определятся в январе по итогам континентальной части отбора. На пяти континентах пройдут собственные квалификации, каждый из победителей которых поедет в Японию.