Игры волей: Россия вырвала путевку на Олимпиаду

Российские волейболистки пробились на Олимпиаду — за год до старта Игр в Токио. В своей группе межконтинентального отборочного турнира они одержали три победы из трех. Особенно запоминающимся вышел воскресный матч с Южной Кореей. Наша команда уступала 0:2 по сетам и 18:22 в третьей партии, но за счет несгибаемого характера вырвала победу.

В трех шагах от пропасти

Кореянки были главными конкурентками сборной России в олимпийском отборе, проходившем в Калининграде. Обе команды одержали по две уверенные победы. Сборная России выиграла свои матчи с сухим счетом, а кореянки проиграли лишь один сет в матче с Канадой.

Поэтому путевка на Игры-2020 разыгрывалась в очной встрече. Наша команда проиграла два первых сета (21:25; 20:25), а в третьем горела со счетом 22:18. Кореянки были в трех мячах от победы. Но благодаря серии удачных подач нашего лидера Наталии Гончаровой счет стал 25:22. Затем последовал разгром соперника в четвертой партии (25:16). Были проблемы на тай-брейке — после удачного начала (3:0) россиянки из-за ряда ошибок упустили преимущество, а затем несколько раз уступали два очка. Но в итоге им удалось переломить и ход пятого сета, выиграв его со счетом 15:11.

— Команда Кореи проводила достаточно хорошую игру, — поделилась с «Известиями» двукратный серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова. — Мы не справлялись с комбинациями соперника. Но, когда в третьем сете случился перелом, у России вдруг заработал блок. Это стало приносить нам результат. Наши девчонки сумели нейтрализовать атаку Кореи и начали действовать более уверенно.

Самым результативным игроком нашей сборной стала диагональная нападающая Наталия Гончарова. Она набрала 20 очков и была очень эффективна на подаче. Особенно это помогло в критический момент пятой партии, когда при счете 18:22 именно 30-летняя чемпионка мира – 2010 вышла на подачу и при ней было выиграно семь очков подряд. Также результативную игру провели центральные блокирующие Ирина Королева и Ирина Фетисова, причем последняя принесла команде восемь баллов на блоке, а также доигровщица Ирина Воронкова и связующая Евгения Старцева.

— Я бы не хотела никого выделять из нашей команды, — добавила Екатерина Гамова. — На мой взгляд, секрет успеха в матче с Кореей в том, что все наши девчонки выступали как единое целое. Если в первой половине игры наблюдалась разрозненность в их действиях, то в тяжелый момент третьей партии они сплотились и уже не отпускали соперника дальше. Это и принесло результат.

Высоко оценил выступление нашей команды и президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

— Наша команда убедительно провела этот олимпийский отбор, за исключением двух первых сетов в матче с Кореей, — отметил он в разговоре с «Известиями». — Там Россия играла совершенно не в свою игру. Трудно сейчас объяснить, почему это произошло. Видимо, сказалось волнение. Но радует, что сумели спасти матч и выиграть его.

Год на усиление

Два других матча подопечным Вадима Панкова удались легче. На старте отбора в Калининграде наша команда играла с Мексикой. Первые два сета прошли без особых проблем — 25:13 и 25:8. Были трудности в третьей партии, но и ее удалось завершить в свою пользу (26:24). С Канадой Россия так же уверенно взяла первый сет (25:13). На этом фоне в двух других партиях преимущество было не столь очевидным (25:21; 25:22), но всё же хозяева довели дело до победы.

— Сложно обсуждать игру сборной России в матчах с Мексикой и Канадой, поскольку это соперники не уровня нашей команды, — подчеркнула Екатерина Гамова. — А вот противостояние с Кореей показало, что потенциал у нашей команды хороший. Нужно разбираться, почему не удалось продемонстрировать с самого начала ту игру, которая позволила нам победить. Но проявленный характер и качество волейбола в конце третьей и двух последних партиях внушают оптимизм. Главное, что удалось заранее пробиться на Олимпиаду. Следующий этап — чемпионат Европы, к которому как раз есть время подготовиться.

Таким образом, уже за год до Игр наша женская сборная может бронировать билеты в Токио и присматривать жилье в Олимпийской деревне. Помимо нас в минувшие выходные на Олимпиаду отобрались только Сербия, Китай, США, Бразилия и Италия. Ранее право участия в турнире как хозяин получила Япония. В январе по итогам континентальных олимпийских отборов к ним добавятся еще пять сборных.

— Выход на Олимпиаду за год до турнира очень важен в психологическом плане, — отметил Станислав Шевченко. — Есть время на планомерную подготовку к соревнованиям, устранение проблем, которые пока наблюдаются в нашей игре, и с ними надо грамотно разбираться. Очевидно, что к началу турнира в Токио игру еще нужно значительно усилить. Но есть понимание, за счет чего это можно сделать. Поэтому теперь будем спокойно готовиться к главному старту четырехлетия.

Соревнования по волейболу на Олимпиаде в Токио пройдут с 25 июля по 9 августа 2020 года. В ближайшие выходные состоится межконтинентальный отбор на Игры у мужчин. Матчи группы с участием сборной России пройдут в Санкт-Петербурге. Наша команда встретится с Ираном, Кубой и Мексикой.