Снять проклятие чемпионата

19-й чемпионат мира по волейболу в 2018 году пройдет сразу в двух странах — в Италии и Болгарии. Несмотря на ряд потерь в составе, сборная России отправляется на мировое первенство в качестве главного фаворита. Команда Сергея Шляпникова является действующим чемпионом Европы и победителем Лиги наций. В активе нашей сборной — образцовая линия блокирующих, опытные связующие, топовый диагональный Максим Михайлов и, возможно, лучший волейболист мира Дмитрий Мусэрский.

Стоит отметить, что российская сборная уже выиграла все волейбольные трофеи за исключением золота чемпионата мира. Лучшим результатом нашей команды до сих пор остается второе место в 2002 году. С тех пор медалей ЧМ россияне не выигрывали. Действующими чемпионами мира сейчас являются поляки, выигравшие домашний турнир в 2014-м. Ранее в трех чемпионатах подряд побеждали бразильцы (в том числе в 2002 году у команды России).

— Ожидаю от наших ребят максимального результата, — заявил «Известиям» спортивный директор команды «Белогорье», олимпийский чемпион – 2012 Тарас Хтей. — Сборной России очень тяжело даются чемпионаты мира. Последний удачный результат был у нас еще под руководством Геннадия Шипулина в Аргентине в 2002 году, когда мы стали вторыми, в финале проиграв Бразилии (2:3). Мы демонстрировали хорошую игру на ЧМ-2010, но стали тогда только пятыми. Хочется пожелать ребятам должного настроя и везения в предстоящем турнире. Все предпосылки для того, чтобы бороться за медали и даже за победу, у них есть.

Согласен с мнением Тараса Хтея и его многолетний партнер по национальной команде, самый титулованный волейболист России Сергей Тетюхин.

— Шансы на победу у нашей сборной есть, — сказал «Известиям» олимпийский чемпион. — В последние пару лет наша команда показывает отличную игру — выиграла чемпионат Европы – 2017, Лигу наций – 2018. Для победы на ЧМ важно, чтобы совпало множество факторов. И главный из них — чтобы ребята избежали травм и подошли к решающим играм в хорошей форме. Наши основные конкуренты — всё те же Бразилия, США, Франция, Сербия, Польша и Италия. Именно эти команды будут бороться за медали. Но не исключаю, что будут и сборные, которые преподнесут сюрприз и отберут очки у признанных лидеров.

В воскресенье главный тренер сборной России Сергей Шляпников определился с окончательным составом на ЧМ-2018. В итоге одним из последних, как и перед Олимпиадой в Рио, расположение национальной команды покинет Дмитрий Ковалев. В 2016 году Владимир Алекно взял на игры Сергея Гранкина и Игоря Кобзаря. В 2018-м Сергей Шляпников сделал выбор в пользу Гранкина и Александра Бутько.

Для тренера это решение наверняка было непростым: вместе с Дмитрием Ковалевым сборная два месяца назад выиграла Лигу наций. Затем волейболист получил травму и довольно неуверенно выступил на Мемориале Вагнера — Сергей Шляпников несколько раз публично высказывал претензии к его работе. В итоге тренер выбрал двух опытных связующих, с которыми ранее выигрывал Евро-2017. А после травм доигровщика Антона Карпухова и либеро Алексея Кабешова выбора по остальным позициям у тренера не осталось.

— Я думаю, Сергей Шляпников взял лучших на данный момент исполнителей, — заявил Тарас Хтей. — Трудно сказать, как скажутся потери Карпухова и Кабешова. На мой взгляд, на их позициях все-таки есть хорошие исполнители. Лично у меня гораздо большие опасения вызывала травма Егора Клюки, который пропустил несколько недавних матчей. Хорошо, что он успел восстановиться и попал на чемпионат мира. Надеюсь, повреждение не скажется на его игре.

На первом этапе 24 команды будут разбиты на четыре группы. По четыре лучшие сборные из них выйдут во второй групповой этап. Победители квартетов и две лучшие команды со вторых мест выйдут в третий групповой этап — «Финал шести». В полуфинале победители сыграют с командами, занявшими вторые места. Таким образом, призеры чемпионата мира в общей сложности сыграют по 12 матчей за три недели.

— Да, график тяжелый. Но у многих ребят из этого состава есть опыт выступлений на Кубке мира, когда за две недели надо провести 11 матчей, — продолжил Сергей Тетюхин. — Всем командам будет непросто.

Сборная России попала в группу С вместе с командами Австралии, Камеруна, Сербии, США и Туниса.

— Считаю, что в нашей группе есть хорошие команды — речь, конечно, об американцах и сербах, — заметил Тарас Хтей. — Думаю, именно матчи с ними в значительной степени определят наши перспективы на дальнейших стадиях. С той же командой США надо сыграть очень внимательно и аккуратно. С Сербией тоже надо быть начеку. Они, как правило, в очень хорошей форме подходят к таким крупным турнирам. И у нас не раз были с ними проблемы — этот соперник для России на особом счету. В целом же группа нам по плечу — она комфортная и удачная.

Свой первый матч — против сборной Австралии — российская команда проведет 12 сентября.

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