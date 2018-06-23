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Российские волейболисты пробились в «Финал шести» Лиги наций

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Фото: Global Look Press/Jaroslav Ozana
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Волейболисты сборной России обыграли команду Италии в матче пятой игровой недели предварительного этапа Лиги наций.

Встреча в Модене завершилась со счетом 3:0 (25:21, 25:22, 25:20). Теперь в активе россиян десять побед за два матча до конца предварительного раунда, что гарантирует выход в «Финал шести».

Финальный турнир Лиги наций пройдет во Франции с 4 по 8 июля, передает «Спорт-Экспресс».

15 мая в Казани завершился «Финал четырех» мужской волейбольной Лиги чемпионов. В финале местный «Зенит» одержал победу над итальянским «Кучине Любэ» (3:2).

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