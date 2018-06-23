Российские волейболисты пробились в «Финал шести» Лиги наций
Волейболисты сборной России обыграли команду Италии в матче пятой игровой недели предварительного этапа Лиги наций.
Встреча в Модене завершилась со счетом 3:0 (25:21, 25:22, 25:20). Теперь в активе россиян десять побед за два матча до конца предварительного раунда, что гарантирует выход в «Финал шести».
Финальный турнир Лиги наций пройдет во Франции с 4 по 8 июля, передает «Спорт-Экспресс».
15 мая в Казани завершился «Финал четырех» мужской волейбольной Лиги чемпионов. В финале местный «Зенит» одержал победу над итальянским «Кучине Любэ» (3:2).