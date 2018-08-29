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Кубинский волейболист «Зенита» получил российский паспорт

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Кубинский волейболист петербургского «Зенита» Ореоль Камехо получил российский паспорт. Об этом сообщает пресс-служба клуба в среду, 29 августа.

К выступлениям в составе сборной РФ Камехо сможет приступить после прохождения процедуры смены спортивного гражданства, пишет RT.

На основе заявления волейболиста решение примет Международная федерация волейбола (FIVB).

Известно, что гражданином России Камехо стал в июне 2018 года. В сезоне-2017/18 31-летний спортсмен стал серебряным призером чемпионата страны, отмечает «Спорт-Экспресс».

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