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Волейболисты сборной России стали победителями Лиги наций

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Мужская сборная России по волейболу стала победителем Лиги наций, обыграв команду Франции в решающей встрече «Финала шести».

Игра прошла 8 июля во французском городе Лилле и завершилась со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:23) в пользу российской команды. Самым результативным среди игроков нашей сборной в финале стал Максим Михайлов, набравший 19 очков. Он был признан самым ценным игроком Лиги наций.

Третье место по итогам турнира заняла сборная США, которая обыграла бразильцев 3:0 (25:21, 28:26, 28:26).

Сборная Россия не побеждала в Мировой лиге (прежнее название Лиги наций) с 2013 года.

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