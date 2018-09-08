Сергей Тетюхин: «У меня нет ревности к натурализованным игрокам»

На чемпионат мира по волейболу, который с 9 по 30 сентября пройдет в Италии, сборная России едет в статусе фаворита — в 2017-м команда под руководством Сергея Шляпникова выиграла первенство Европы, а в этом году впервые в истории стала победителем Лиги наций.

Перед стартом мирового первенства «Известия» пообщались с самым титулованным игроком в истории российского волейбола (36 наград), олимпийским чемпионом Сергеем Тетюхиным. В апреле 2018 года 42-летний спортсмен закончил свою карьеру и впервые за долгие годы проводит август не на интенсивных сборах, а в кругу семьи.

— Как ощущаете себя после завершения карьеры?

— Дискомфорта нет. Стараюсь поддерживать себя в форме, заниматься спортом. Не только волейболом. Но острой необходимости находиться на сборах или такого ощущения, что я скучаю по работе, точно нет. Возможно, я наигрался, наелся волейболом. У меня появилось больше времени для родных и близких, и я счастлив от этого.

— Не планируете заняться тренерской деятельностью?

— Пока не тянет. У меня было такое предложение от президента «Белогорья» Геннадия Шипулина. Но мы поговорили и решили отложить этот вопрос на более позднее время. У меня пока нет понимания, насколько сильно я хочу стать тренером. И пока его нет, соглашаться войти в тренерский штаб и занимать чье-то место было бы нечестно. Поэтому я искренне сказал, что пока не готов. Если у меня появится такое желание, мы вернемся к этому разговору.

— После окончания карьеры не было мыслей уехать из Белгорода?

— Нет, и не собираюсь. Это мой родной город, у меня здесь много друзей, родных и близких. Все мои планы связаны только с Белгородом, меня тут всё устраивает.

— Недавно «Белогорье» покинул лидер сборной Дмитрий Мусэрский, который продолжит карьеру в японском «Сантори Санбердз». Для вас это решение стало неожиданным?

— У Димы давно было желание поиграть в Японии. Видимо, пришло время покинуть родной город — это нормальный процесс. Он много сделал для страны и для нашего клуба. Ему нужна перезагрузка, смена обстановки. Надеюсь, переезд пойдет ему на пользу. При этом я очень надеюсь, что он поработает в Японии, насладится Страной восходящего солнца и вернется в Белгород. И проведет еще не один сезон в «Белогоье». Местные болельщики очень любят и ценят его.

— Уход Дмитрия Мусэрского — потеря для нашего чемпионата?

— Он является одним из лучших волейболистов мира, его игра — настоящее украшение чемпионата России. Безусловно, российской волейбол потеряет с его отъездом. Но, возможно, уход Мусэрского станет полезным для «Белогорья». Клубу надо перестроиться, научиться жить без своего лидера, искать новые пути развития и доверять новым игрокам.

— В своем недавнем интервью Дмитрий Мусэрский сказал, что только спустя три года пересмотрел финал Олимпиады-2012, в котором Россия уступала Бразилии со счетом 0:2, но сумела вырвать победу. Вы часто смотрите ту игру?

— От начала до конца я посмотрел ее один раз. Примерно через два года после лондонского финала. Когда смотрел матч со стороны, у меня были совершенно другие ощущения и понимание ситуации, чем когда я был на площадке. Такое ощущение, что это были два разных матча. Довольно интересные чувства.

— В своей карьере вы выиграли все возможные турниры, кроме чемпионата мира, который долгие годы не может покориться сборной России. Лучший результат на сегодняшний день — второе место на ЧМ-2002. Почему так происходит?

— На каждом ЧМ у нас был шанс побороться за золото. Но каждый раз что-то мешало. Мы долго не могли выиграть и чемпионат Европы, а затем и Лигу наций. Но в итоге эти турниры нам покорились. Надеюсь, в ближайшее время наша сборная выиграет и ЧМ.

— Может быть, получится сделать это в Италии?

— Шансы на победу есть. В последние пару лет сборная показывает отличную игру — выиграла чемпионат Европы-2017, Лигу наций – 2018. Для победы на ЧМ-2018 важно, чтобы совпало множество факторов. И главный из них — чтобы ребята избежали травм и подошли к решающим играм в хорошей форме.

— Вам не кажется, что главная проблема ЧМ кроется в запутанной формуле турнира, включающей сразу три групповых этапа, и изматывающий календарь?

— Да, график тяжелый. Но у многих ребят из этого состава есть опыт выступлений на Кубке мира, когда за две недели надо провести 11 матчей. Всем командам будет непросто. Надеюсь, тренерский штаб подберет взаимозаменяемый состав. Не будет такого, что все матчи сыграют одни и те же игроки. Благо, выбор кандидатов у нас очень широкий. Надо лишь найти правильный баланс.

— Кубинский доигровщик «Зенита» Ореол Камехо получил российский паспорт и заявил, что хочет выступать за сборную России. Как вы относитесь к натурализации игроков?

— Спокойно, у меня нет ревности к натурализованным игрокам. Если Камехо сможет помочь сборной, я не буду против и только поддержу его желание. Пусть доказывает и завоевывает место в составе, если такая возможность у него появится. Но подчеркну: у нас такая высокая конкуренция, что ему может и не найтись места по спортивному принципу.

— Как развивается волейбольная карьера ваших детей?

— Средний сын Паша сейчас на сборах с основным составом «Белогорья». За какую команду он будет играть в этом сезоне — за основную или молодежную, — будет решено позже. Старший сын Ваня сейчас в Анапе на финале чемпионата России по пляжному волейболу. Он серьезно увлекся этой дисциплиной, и я надеюсь, у него получится добиться успеха. Младший сын пойдет только во второй класс, но он тоже занимается волейболом под руководством моей мамы. А когда станет старше, перейдет в группу к моему отцу. Пока ему всё нравится. Отмечу — я никого из них не заставлял заниматься волейболом. Они сами выбрали этот путь, и всё зависит от них.

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