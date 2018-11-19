Большой шанс: в 2022 году Россия впервые примет ЧМ по волейболу

Чемпионат мира по волейболу – 2022, который впервые примет Россия, может стать лучшим в истории. Об этом «Известиям» рассказали титулованные игроки нашей сборной Юрий Бережко и Алексей Вербов. Решение о стране – хозяйке следующего мирового первенства было принято в прошлую пятницу на конгрессе Международной федерации волейбола в мексиканском Канкуне. Конкурентами России за право проведения ЧМ-2022 были Мексика и Катар. Все три заявки были представлены членам Административного совета FIVB, которые и принимали окончательное решение. У волейбольных функционеров сомнений в итоговом решении не возникло: российская заявка победила большинством голосов.

— Это большой праздник для всех любителей волейбола в нашей стране, — рассказал «Известиям» чемпион Европы, олимпийский чемпион Юрий Бережко. — Мы давно заслужили право провести у себя ЧМ. Наши клубы регулярно выигрывают Лигу чемпионов, сборная всегда является фаворитом всех крупных турниров. К тому же у России богатый опыт проведения крупных спортивных соревнований. Чего стоит только чемпионат мира по футболу и зимние Олимпийские игры в Сочи. Эти турниры прошли идеально, отзывы были только положительными. Надеюсь, что и волейбольный чемпионат мира будет лучшим в истории.

В современной России волейбольный турнир такого уровня не проводился никогда. СССР дважды принимал мужской чемпионат мира: в 1952 году он прошел в Москве, а в 1962-м — в Москве, Киеве, Риге и Ленинграде. Города, в которых пройдут матчи ЧМ-2022, будут определены на административном совете FIVB в середине февраля 2019 года. В зависимости от формулы чемпионата, которая также будет утверждена на совете, турнир пройдет в пяти–восьми городах.

По словам вице-президента Всероссийской федерации волейбола Андрея Горбенко, руководители десяти субъектов Федерации высказали свою заинтересованность в проведении матчей чемпионата мира – 2022. В их число вошли области: Белгородская, Калининградская, Кемеровская, Новосибирская, Свердловская, Ярославская, а также Красноярский край, Республика Татарстан, города Санкт-Петербург и Москва.

Либеро казанского «Зенита», четырехкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Мировой лиги Алексей Вербов считает, что проведение чемпионата мира поспособствует развитию и популяризации волейбола в России.

— Важно, что ЧМ пройдет не только в двух российских столицах, но и в регионах страны, что послужит огромным толчком для развития нашего вида спорта, — отметил Алексей Вербов. — Это большой шанс, чтобы волейбол стал еще популярнее в России. Поэтому задача всего волейбольного сообщества состоит в том, чтобы в ближайшие четыре года показать свой максимум и привлечь как можно больше молодежи в секции и на трибуны.

Доигровщик «Динамо» Юрий Бережко надеется, что благодаря чемпионату мира в российском волейболе появится новая современная инфраструктура.

— Если будет построено хотя бы несколько новых волейбольных арен, то было бы совсем здорово, — продолжил Юрий Бережко. — Это не мне решать, но есть города, которые своими победами на клубном уровне заслужили себе современные залы.

Российская сборная уже выиграла все волейбольные трофеи, за исключением золота чемпионата мира. Лучшим результатом нашей команды до сих пор остается второе место в 2002 году. С тех пор медалей ЧМ россияне не выигрывали.

При этом сборная СССР шесть раз становилась чемпионом мира и лишь раз в своей истории осталась без медалей — в 1970-м.

— Над нами довлело проклятие чемпионатов Европы, который мы наконец-то выиграли в 2017 году, — продолжил Юрий Бережко. — Золотых медалей Олимпиады у нас не было 32 года, но мы прервали эту неудачную серию в Лондоне в 2012-м. Всё когда-то заканчивается. Не нужно зацикливаться на проклятии чемпионатов мира, а нужно продолжать работать и думать о ЧМ-2022 только в позитивном ключе. Думаю, что сборная России по футболу доказала, что нет ничего невозможного, и здорово проявила себя на домашнем мундиале, сплотив всю страну. Надеюсь, что и на волейбольном чемпионате мира всё сложится идеально для нашей сборной.

Алексей Вербов, помимо своих непосредственных обязанностей на площадке, в этом сезоне выполняет и тренерские обязанности в «Зените». На домашнем чемпионате мира знаменитый либеро готов выступить в любом амплуа.

— Я решил для себя, что не буду загадывать дальше следующего понедельника, а вы хотите, чтобы я дал прогноз на 2022 год, — пояснил Алексей Вербов. — Хочется быть участником этого события, а уже в каком амплуа, в какой роли — мы посмотрим. Я провел много лет в сборной, у меня есть много медалей, но выиграть Олимпиаду и чемпионат мира у меня не получилось. Посмотрим, как всё сложится в 2022 году.

Схожего мнения придерживается и Юрий Бережко.

— Я буду стремиться к тому, чтобы сыграть на домашнем чемпионате мира перед своими болельщиками, — признался доигровщик «Динамо». — Посмотрим, совпадет ли мое желание с моими возможностями.

Сборная России является действующим чемпионом Европы и победителем Лиги наций. На ЧМ-2018 наша команда заняла шестое место.

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