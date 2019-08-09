На замену Джауану: состав «Локо» пополнил Алан Уильямс

Баскетбольный «Локомотив-Кубань» договорился о подписании контракта с американским центровым Аланом Уильямсом (26 лет, рост 203 см), имеющим солидный опыт выступления в NBA. Стороны заключили соглашение по схеме «1+1». Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к окружению игрока. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время. В «Локо» Уильямс заменит своего соотечественника Джауана Джонсона, который не смог проявить свои лучшие качества в прошлом сезоне.

В лучшей лиге мира Уильямс провел четыре сезона, выступая за «Финикс» (2015–2018) и «Бруклин» (2018/19). В сумме он участвовал в 67 матчах в NBA, где его средние показатели составили 6,2 очка и 5,5 подбора. В межсезонье-2018 Уильямс стал свободным агентом и подписал контракт с «Нетс». Правда, за нью-йоркский клуб он отыграл всего пять матчей, в основном выступая за фарм-команду «Бруклина» в Лиге развития (G-лига). Там центровой продемонстрировал очень высокую статистику и даже был включен в первую символическую пятерку турнира.

Этим летом игрок надеялся найти себе новую команду в NBA, но, не получив достойных предложений, начал рассматривать варианты продолжения карьеры в Европе. В итоге выбор «большого» пал на «Локомотив-Кубань». Хотя интерес к баскетболисту также проявляли немецкая «Альба» и испанская «Уникаха».

— Алан решил, что в «Локомотиве» у него получится добиться прогресса, — отметил в разговоре с «Известиями» источник из окружения игрока. — У него состоялся долгий телефонный разговор с Лукой Банки (главным тренером «Локо». — «Известия»), который убедил его попробовать свои силы в Европе и побороться за трофеи в новом сезоне.

Вице-президент «Локо» Гинас Руткаускас не стал подтверждать информацию о переходе Уильямса.

— Пока не могу комментировать какие-то определенные фамилии, — сказал он «Известиям». — Мы постоянно находимся в поиске новичков и, возможно, в ближайшие дни объявим хорошие новости. Мы немножко затянули с селекцией. Это стоит признать, но уверяю, что в итоге команда будет конкурентоспособной.

При этом Гинас Руткаускас сообщил, что команду покинул Джауан Джонсон. Победитель Еврокубка-2017/28 в составе «Дарушафаки» был одним из лидеров краснодарцев в прошлом сезоне. В Единой лиге 30-летний центровой набирал 11,1 очка и 4,7 подбора, в Еврокубке — 9,3 очка и 5 подборов. Но это не убедило руководство «Локо» продлить соглашение с игроком.

— У Джонсона закончился контракт, — отметил Гинас Руткаускас. — Он продолжит карьеру в другой команде.

Таким образом, из прошлогоднего ростера в «Локомотиве» осталось всего пять человек: Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Владимир Ивлев, Станислав Ильницкий и Драган Апич.

Из новичков команду пока официально пополнили Сэм Деккер (предыдущий клуб — «Вашингтон», NBA), Мантас Калниетис («Виллербан», Франция) и Уилл Каммингс («Ольденбург», Германия).