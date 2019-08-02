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Снова в «Локо»: Мантас Калниетис возвращается в Россию

Литовский разыгрывающий договорился о подписании однолетнего контракта с краснодарским баскетбольным клубом
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press
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32-летний разыгрывающий сборной Литвы Мантас Калниетис станет вторым новичком «Локомотива-Кубани» в это межсезонье, рассказал «Известиям» источник, близкий к игроку. Стороны договорились об однолетнем контракте. В ближайшие дни об этом будет объявлено официально. Калниетис уже выступал за краснодарский клуб с 2012 по 2015 год и помог команде завоевать Еврокубок-2013.

После ухода Калниетиса из российского клуба баскетболистом интересовались несколько клубов NBA (назывались варианты с «Индианой», «Нью-Йорком» и «Лейкерс»), но уехать за океан у баскетболиста не получилось. В итоге он подписал контракт с «Жальгирисом» (2015/16), а также успел поиграть за «Милан» (2016–2018). В составе миланцев спортсмен стал чемпионом страны (2018) и обладателем Кубка Италии (2016).

Прошедший сезон литовец провел за «Виллербан», набирая в Еврокубке 10,2 очка и 5,7 передачи в среднем за матч.

— Инициатором приглашения Мантаса в «Локомотив» был новый вице-президент клуба Гинас Руткаускас, — отметил источник «Известий». — Главный тренер Лука Банки одобрил эту кандидатуру, поэтому в ближайшее время о контракте с Калниетисом будет объявлено официально.

В «Локомотиве» отказались комментировать договоренность с разыгрывающим.

В национальной команде Литвы Калниетис дебютировал в 2005 году, когда ему было всего 18 лет. С тех пор он регулярно вызывается в сборную. В её составе баскетболист дважды завоевал серебряные медали чемпионатов Европы (2013, 2015), а также стал бронзовым призером ЧМ-2010, который проходил в Турции.

Также игрок принял участие в двух Олимпийских играх (2012, 2016). В Рио-2016 он был лидером своей команды, показав выдающуюся эффективность: 18 очков, 7,5 передачи в среднем за матч, а также 73% точных попаданий с игры. После такого классного выступления многие эксперты опять заговорили о возможном отъезде Калниетиса за океан, но он вновь остался в Европе.

В новом же году он постарается помочь «Локомотиву» побороться за победу в Еврокубке. Мантас станет всего вторым новичком «железнодорожников» этим летом. Ранее команду пополнил самый ценный игрок (MVP) чемпионата Германии Уилл Каммингс. В свою очередь, все легионеры, выступавшие за кубанцев в прошлом сезоне, покинули коллектив.

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