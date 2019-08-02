Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат России. «Спартак»–«Динамо», «Зенит»–«Краснодар»

В национальном первенстве прошло уже три тура, и лишь действующий чемпион страны «Зенит» пока обходится без потерь очков. Подопечные Сергея Семака выиграли все встречи и сейчас лидируют в турнирной таблице. Но уже в субботу их ожидает первая серьезная проверка — игра с «Краснодаром». «Быки» на следующей неделе проведут свой первый в истории матч Лиги чемпионов, они принимают на своем поле «Порту» в рамках третьего квалификационного раунда турнира. Поэтому для южной команды выезд в Питер будет серьезным испытанием перед битвой с португальским коллективом. Не менее значимой встречей станет московское дерби «Спартака» и «Динамо». Оба клуба набрали по четыре очка, по разу выиграв, проиграв и сыграв вничью. Стартовые результаты не удовлетворяют ожидания болельщиков обеих столичных команд. Поэтому для каждой из них победа в предстоящем дерби окажется сродни глотку свежего воздуха.

3 августа: 19:00, «Открытие Арена» (Москва); 21:30, «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч Премьер» и «Матч ТВ»

«Формула-1». Чемпионат мира. Гран-при Венгрии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Даниил Квят

В августе в «Королевских гонках» будет перерыв длиной почти в месяц. Перед этим участники проведут этап в Будапеште. Именно здесь россиянин Даниил Квят добился наивысшего достижения в своей карьере в «Формуле-1». В 2015 году он стал вторым в столице Венгрии. Символично, что сейчас 25-летний гонщик будет выступать на этой трассе сразу после триумфального заезда недельной давности, где Квят неожиданно оказался на подиуме по итогам Гран-при Германии, став третьим. Это было первое попадание пилота «Торо Россо» на пьедестал после возвращения в главную гоночную серию мира. Теперь на счастливой для себя трассе он попытается закрепить успех.

2 августа: 12:00; 16:00, свободные практики; 3 августа: 13:00, свободная практика; 16:00, квалификация; 3 августа, 16:10, гонка. Автодром «Хунгароринг» (Будапешт, Венгрия). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Волейбол. Женщины. Олимпийский отбор. Россия–Мексика, Россия–Канада, Россия – Южная Корея

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын Женская сборная России по волейболу

Предстоящие матчи интерконтинентального квалификационного турнира определят шесть участников Олимпиады-2020 в Токио. Япония на правах хозяев Игр уже обеспечила себе участие в главном старте четырехлетия. Олимпийские путевки будут разыграны в шести группах из четырех команд. Их получат победители квартетов. Сборная России свои матчи проведет в Калининграде. Ей будут противостоять Южная Корея, Канада и Мексика. В случае успеха наши девушки уже в понедельник могут бронировать билеты в Токио. Если же им не удастся стать первыми, то в январе предстоят континентальные квалификационные турниры, где решатся судьбы еще пяти олимпийских лицензий.

2–4 августа, 20:00, стадион «Янтарный» (Калининград). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Страна»

Хоккей. Предсезонный турнир Sochi Hockey Open

Фото: ИЗВЕСТЯ/Павел Бедняков «Авангард» - «Локомотив»

У команд КХЛ самый разгар подготовительного периода. Клубы уже провели по одному учебно-тренировочному сбору, а с наступлением августа начинают выступать в предсезонных турнирах. Самый представительный состоится в Сочи. Там местный одноименный клуб примет у себя ближайший резерв национальной команды — хоккеистов олимпийской сборной России, действующего финалиста Кубка Гагарина омский «Авангард», постоянного претендента на первые места петербургский СКА, неуступчивый ярославский «Локомотив», а также крепкого середняка — рижское «Динамо». Именно на побережье Черного моря во многом станут понятны сочетания и стили игры, которых будут придерживаться команды в стартующем в сентябре чемпионате.

3 августа: 13:00, «Локомотив» (Ярославль) – «Авангард» (Омск); 17:30, ХК «Сочи» – «Динамо» (Рига). 4 августа: 13:00, «Авангард» – олимпийская сборная России; 17:30, «Сочи»–СКА (Санкт-Петербург). Ледовая арена «Шайба» (Сочи). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ»

Баскетбол. Мужчины. Международный турнир. Россия–Иордания, Иордания–Иран, Россия–Иран

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов Игроки сборной России по баскетболу

Наша национальная команда уже активно ведет подготовку к стартующему в конце августа в Китае чемпионату мира. Мужская сборная России попала на ЧМ впервые с 2010 года. По итогам первенства планеты определится семь участников Игр 2020 года в Токио, а также 16 команд, которые попытаются пробиться в столицу Японии по итогам олимпийского квалификационного турнира. В рамках подготовки к соревнованиям в Поднебесной отечественные баскетболисты сыграют в Москве в выставочном турнире с участием трех команд. Подопечным Сергея Базаревича будут противостоять Иран и Иордания. Для большинства российских болельщиков это последняя возможность вживую увидеть своих баскетболистов перед их отъездом в Китай.

2 августа, 20:00. 3 августа, 17:00. 4 августа, 14:00. УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ»