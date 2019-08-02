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Мясная вырубка: «Спартак» понес серьезные потери перед дерби

Распродажа лидеров сильно ослабила состав красно-белых перед матчем с «Динамо»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Хоть в РПЛ и обещали не проводить несколько ярких матчей в один день, в грядущую субботу состоятся сразу две игры, заслуживающие особого внимания. В рамках четвертого тура чемпионата России по футболу пройдет старейшее дерби страны «Спартак»–«Динамо», а в Санкт-Петербурге в очном противостоянии сойдутся одни из главных претендентов на золотые медали первенства — «Зенит» и «Краснодар».

«Спартак»–«Динамо»

Противостояние этих команд всегда будет считаться принципиальным. В обоих клубах ситуация сейчас не слишком стабильна. И те, и другие не очень удачно стартовали в РПЛ, набрав по четыре очка из девяти возможных. Однако если бело-голубые находятся на небольшом эмоциональном подъеме после победы в прошлом туре над «Уралом» (2:0), то красно-белые в минувшие выходные сенсационно проиграли дебютанту лиги «Тамбову» (0:2).

— Победа в прошлом туре заряжает положительными эмоциями на всю неделю, — рассказал «Известиям» нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев. — В дерби со «Спартаком» это должно помочь. Готовимся к принципиальному матчу и очень хотим его выиграть. Посмотрим, что получится в итоге.

Не добавляют оптимизма болельщикам «Спартака» и кадровые новости их команды. В середине этой недели клуб покинул основополагающий игрок красно-белых бразильский хавбек Фернандо, который перешел в пекинский «Бэйцзин Гоань», а также был продан в бразильский «Палмейрас» нападающий Луис Адриано. В то же время состав москвичей пополнил знаменитый немецкий футболист Андре Шюррле, но он, вероятнее всего, не сможет помочь своей новой команде в грядущем дерби. Что касается «Динамо», то состав бело-голубых не претерпел за эту неделю никаких изменений.

— Впереди у нас самый большой матч — дерби со «Спартаком», — отметил в беседе с «Известиями» защитник «Динамо» Тони Шунич. — Они всегда очень сильны, но мы способны с ними побороться. Думаю, будет очень интересная встреча, постараемся забрать одно очко или три. В составе «Спартака» произошло много изменений, но, возможно, команда будет выглядеть на поле даже лучше, чем в прошлом сезоне. Мне нравятся новые игроки, которые пришли в «Спартак»: Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев. Они здорово смотрелись, когда выступали в других клубах. Посмотрим, что у них получится в «Спартаке», где давление гораздо выше. Со временем всё станет понятно.

«Зенит»–«Краснодар»

Эта вывеска для болельщиков в последнее время стала определенным знаком качества. Питерцы и кубанцы регулярно выдают яркие очные матчи. А встречу в концовке прошлого сезона, завершившуюся победой «Зенита» (3:2), многие эксперты и болельщики вовсе признали самым зрелищным матчем прошлого розыгрыша РПЛ. Не менее красочного поединка ожидают и в этом сезоне.

— Ждем от встречи с «Краснодаром» интересной красивой игры, — заявил «Известиям» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. — Состав кубанцев покинули важные игроки, но пришла целая группа новых футболистов, поэтому команда точно не стала слабее. «Горожане» интересно начали сезон. Думаю, нас ожидает бескомпромиссный и интересный матч.

Всего через три дня после игры с «Зенитом» «Краснодару» предстоит провести один из самых сложных и важных матчей в своей истории. В рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов российский клуб сыграет с «Порту». Однако в стане питерцев считают, что кубанцы силы беречь не будут.

— Все эти арифметические пасьянсы не имеют никакого смысла, — добавил Александр Медведев. — «Краснодар», как любая хорошая команда, на каждый матч выходит с одной мыслью — побеждать. Поэтому не стоит ожидать, что они будут беречь силы перед квалификацией Лиги чемпионов.

«Рубин»–ЦСКА

Армейцы стараются прибавлять с каждым матчем. После неожиданной неудачи в первом туре в игре с «Крыльями Советов» (0:2), красно-синие одержали две победы подряд — над «Оренбургом» (2:1) и «Локомотивом» (1:0). Теперь ЦСКА ждет встреча с молодым и дерзким «Рубином». Казанский клуб летом произвел масштабную перестройку и теперь чем-то напоминает самих армейцев образца прошлого сезона.

— В матче с «Локомотивом» мы показали хорошее качество игры, — заявил «Известиям» полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон. — Но теперь самое важное — это серьезно подготовиться к следующей игре с «Рубином». Сейчас у нас уже две победы подряд, и мы хотим добыть третью.

«Крылья Советов» – «Локомотив»

«Железнодорожники» пока выступают крайне нестабильно — ничья с «Рубином» (1:1), победа над «Тамбовом» (2:1) и поражение от ЦСКА (0:1) в первых трех турах. Впереди у подопечных Юрия Сёмина выезд в Самару, где обязательно нужно реабилитироваться за неудачу в дерби с армейцами.

— Нельзя ровно пройти весь сезон, — поделился с «Известиями» бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко. — У «железнодорожников» хороший подбор игроков, плюс в команде всегда дают шанс молодежи проявить себя. Поэтому в какие-то моменты приходится чем-то жертвовать. Но я уверен, что «Локомотив» сумеет успешно выступить в этом сезоне. Что касается предстоящего матча с «Крыльями», уже было немало доказательств, что в этом сезоне слабых команд нет. Любой коллектив может навязать бой даже лидерам. Надо одинаково настраиваться на всех и играть каждый матч на максимуме, тогда будет результат.

Также в рамках четвертого тура РПЛ пройдут матчи «Урал»–«Ростов», «Тамбов»–«Арсенал», «Сочи»–«Уфа» и «Ахмат»–«Оренбург».

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