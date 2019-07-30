Шеф по VAR: судьбу дерби ЦСКА–«Локомотив» решил видеоповтор

Чемпионат России не сбавляет темпов. Очередной тур получился весьма богатым на события. В центральной игре выходных ЦСКА не без помощи системы видеоповторов VAR обыграл «Локомотив» (1:0). Действующий чемпион страны «Зенит» победил «Оренбург» (2:0) и стал единоличным лидером РПЛ. «Спартак» проиграл дебютанту лиги «Тамбову» (0:2), что вызвало много критики со стороны болельщиков в адрес главного тренера команды Олега Кононова, а «Динамо» одержало первую победу в сезоне, обыграв «Урал» (2:0).

ЦСКА–«Локомотив»

Российский футбол только начинает привыкать к VAR. Пока система видеопомощи арбитрам применяется лишь на одном выборочном матче тура. В минувшие выходные таковым стал поединок ЦСКА и «Локомотива». В итоге именно VAR решил исход встречи, но без скандала не обошлось.

Впервые судья матча Владислав Безбородов обратился к видеоповтору в начале первого тайма, когда защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов коснулся мяча рукой в своей штрафной площади. После долгих раздумий и просмотра повтора арбитр все-таки решил не назначать пенальти. Это вызвало бурю негодования. Уже в концовке первого тайма судья вновь воспользовался VAR и неожиданно указал на 11-метровую отметку ворот «Локомотива». В тот момент многим показалось, что арбитр решил назначить пенальти за то самое касание рукой. Но затем стало понятно, что Безбородов наказал «железнодорожников» за другой фол в штрафной, который случился за несколько десятков секунд до остановки встречи. В итоге форвард ЦСКА Федор Чалов реализовал пенальти, и этот гол оказался единственным в матче.

— Это был хороший день, мы взяли три очка, как и хотели, — рассказал «Известиям» полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон. — Мы хорошо себя показали. Если говорить о ситуации с VAR, то нам дали пробить пенальти, так что тут не на что жаловаться. Иногда это помогает. Но если бы пенальти поставили в наши ворота, я бы, наверное, говорил иначе.

Армейцы одержали вторую победу подряд, обыграв «Локомотив» вслед за «Оренбургом» (2:1). Таким образом, ЦСКА нормализовал свое положение после неожиданной неудачи в стартовом туре против «Крыльев Советов» (0:2).

— Игра была очень тяжелой, но для нас было крайне важно победить, — отметил в беседе с «Известиями» защитник ЦСКА Звонимир Шарлия. — Считаю, мы отлично сыграли в защите, были дисциплинированны. Счастливы, что удалось добиться этого результата. Хотим продолжить побеждать в каждой следующей игре.

«Локомотив» же пока не так стабилен. «Железнодорожники» успели собрать за три тура всю палитру результатов: ничья с «Рубином» (1:1), победа над «Тамбовом» (2:1) и поражение от ЦСКА.

— Были большие ожидания от этого матча в плане борьбы и скоростей, — признался «Известиям» экс-полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко. — Голевых моментов было совсем не много, а исход матча в итоге решил очень спорный пенальти. Обычно встречи этих команд получаются более яркими. Хотелось увидеть больше эмоций, больше драйва — все-таки собрался полный стадион. Не думаю, что у «Локомотива» регресс. У любой команды бывают ямы и удачные моменты. Уверен, «железнодорожники» выкарабкаются. Юрий Павлович Сёмин знает, как преодолевать такие ситуации.

«Оренбург»–«Зенит»

Петербургский «Зенит» уверенно обыграл «Оренбург» на поле соперника. Сине-бело-голубые пока идут без осечек и на данный момент остаются единственной российской командой, еще не терявшей очки в нынешнем сезоне. Это позволяет питерцам единолично возглавлять турнирную таблицу РПЛ после трех туров.

— «Зенит» — безоговорочный фаворит сезона, — заявил «Известиям» экс-главный тренер питерцев Властимил Петржела. — Но ему нужно быть очень аккуратным, так как основные конкуренты в лице московских команд и «Краснодара» будут ждать осечки лидера. Сейчас «Зениту» необходимо набирать максимум очков, потому что уже осенью ему предстоит играть еще и в Лиге чемпионов. Тогда сине-бело-голубым будет гораздо тяжелее. Так что лучше уже сейчас обеспечить себе определенную фору.

«Тамбов»–«Спартак»

Красно-белых продолжает штормить. В минувшие выходные команда Олега Кононова неожиданно проиграла дебютанту высшего дивизиона российского футбола «Тамбову». Фактически матч проходил на нейтральном стадионе. Так как арена «волков» оказалась не готова к уровню РПЛ, они проводят домашние игры в Саранске. Но даже это не помогло «Спартаку». Москвичи были биты менее опытным и статусным соперником со счетом 0:2. Вопрос относительно возможной отставки Кононова становится всё острее.

— Думаю, в «Спартаке» уже никто не понимает, что происходит и что с этим делать, — поделился с «Известиями» экс-владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Команда как будто находится в апатии. Главный тренер Кононов объективно не справляется и уже, наверное, не сможет исправить ситуацию. Ему не помогут даже трансферы.

«Динамо»–«Урал»

Бело-голубые наконец одержали первую победу в сезоне. Москвичи переиграли «Урал» (2:0). Это оказалось очень кстати. После неуверенного старта сезона стали появляться слухи о возможной отставке нынешнего главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова. Однако первая победа немного сбила градус напряжения.

— Победа над «Уралом» крайне важна для нас, ведь впереди очень сложный матч со «Спартаком», — сказал «Известиям» защитник «Динамо» Тони Шунич. — Надеюсь, этот результат поможет нам в психологическом плане перед дерби. Это должно придать нам уверенности в дальнейшем.

Результаты «Динамо» критиковали прежде всего из-за того, что клуб провел масштабную трансферную кампанию. Бело-голубые пополнили состав уже восемью новыми футболистами. И сейчас москвичи находятся в активном поиске центрального нападающего.

— Отлично, что удалось добиться первой победы, все этому очень рады, — заявил «Известиям» нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев. — Но сейчас нужно усердно тренироваться и готовиться к следующим играм. Что думаю о поисках нового нападающего? Это нормально, в команде должна быть конкуренция.

Также в прошедшем туре «Краснодар» разгромил «Сочи» (3:0), «Уфа» обыграла «Крылья Советов» (2:1), «Ростов» победил «Арсенал» (3:2), а «Рубин» оказался сильнее «Ахмата» (1:0).