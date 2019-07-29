«Хотим взять реванш у «Спартака» за прошлый сезон»

В столичном «Динамо» произошли глобальные изменения. Они коснулись и руководства клуба, и состава команды, и домашней арены — свои матчи клуб наконец-то проводит на родном стадионе. Строительство в Петровском парке многофункционального спорткомплекса, в составе которого есть и футбольное поле, продолжалось долгих 11 лет. Естественно, ожидания от нового сезона были самые высокие, но на старте они не совсем оправдались. В первом туре «Динамо» сыграло на выезде вничью с тульским «Арсеналом» (1:1), а затем оступилось дома с «Рубином» (0:1). Первая победа была добыта москвичами лишь в третьем туре. У себя дома они обыграли «Урал» (2:0), на тот момент лидировавший в чемпионате.

В этом матче впервые с апреля на поле вышел защитник Константин Рауш. 29-летний футболист отыграл 81 минуту и неплохо усилил левый фланг «Динамо». После игры он пообщался с «Известиями» и рассказал о возвращении на поле, первой победе своей команды в новом сезоне и предстоящем в следующем туре дерби со «Спартаком».

— Почему старт сезона для «Динамо» получился таким непростым, хотя команда серьезно усилилась?

— В первой игре чемпионата против «Арсенала» мы буквально «проспали» второй тайм. С «Рубином», наоборот, не очень получилась первая половина встречи. А в победном матче с «Уралом» вновь не особо удался второй тайм. Но в целом мы смотрелись лучше, чем в двух предыдущих играх. Нам чего-то чуть-чуть не хватает, думаю, всё идет от головы. Надо играть 90 минут каждого матча так же, как мы делали это в первом тайме против «Урала», тогда всё будет хорошо.

— Вы говорите, что всё дело в голове. Получается, главные проблемы не в физике, а в психологии?

— Да, безусловно, думаю, так и есть. Потому что парни всё время носятся как бешеные. С физикой точно нет никаких проблем. Мы хорошо поработали на сборах перед сезоном.

— Ожидали, что так легко получится обыграть «Урал», который одержал на старте две победы?

— В первом тайме мы выглядели здорово: хорошо прессинговали, быстро переходили в атаку. Как защитнику мне это понравилось. Играли в одно-два касания, отлично открывались, постоянно шли вперед и создавали моменты у чужих ворот. Думаю, не всегда всё зависит от твоего соперника.

— Как думаете, своей игрой в этом матче вы доказали, что заслуживаете места в основном составе?

— У меня непростая ситуация: была травма, я пропустил сборы (вероятно, Константин имеет в виду зимние сборы в середине прошлого сезона. —«Известия»). Последние четыре-пять месяцев оказались очень сложными для меня. Поэтому рад, что выпустили в основе. Полагаю, сыграл хорошо и так продолжится в будущем.

— С чем связана ваша замена в концовке второго тайма?

— Я не играл почти четыре месяца, много пропустил. Рад, что получил столько времени на футбольном поле против «Урала». Надеюсь, на следующей неделе отыграю все 90 минут.

— Впереди у «Динамо» дерби со «Спартаком», который также не лучшим образом стартовал в нынешнем сезоне. Чего ждете от матча?

— Думаю, у каждой команды есть свои сильные и слабые стороны, и на старте сезона это особенно заметно. В первую очередь нужно смотреть на самих себя. Держать максимальную концентрацию, чтобы показывать хорошую игру на протяжении всего матча. Если сможем этого добиться, то у нас получится игра против любой команды.

— С каким дерби можно сравнить матч со «Спартаком», если вспомнить чемпионат Германии, где вы провели большую часть карьеры?

— В Германии, естественно, тоже есть значимые дерби. Когда я играл в «Ганновере», это были встречи с «Брауншвейгом». А у «Кельна» было принципиальное противостояние с «Боруссией» из Менхенгладбаха, так называемое рейнское дерби. В России противостояние «Динамо» и «Спартака» — самая важная игра. Хотим взять реванш у "Спартака" за прошлый сезон, когда проиграли дважды (0:1, 1:2).

— В нынешнее межсезонье спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что вы хотите вернуться в Германию. Это так?

— Ну вы же видите, я здесь. Значит все хорошо.

— То есть вы останетесь?

— Ну да.

— А что изменилось с тех пор?

— Не знаю, я просто тренировался. Этот вопрос мы особо не обсуждали. Был максимально сконцентрирован, восстанавливался после травмы, чтобы быть готовым на все 100%. И я рад, что наконец-то вернулся на поле. Думаю, сейчас ни я, ни он (Роман Орещук. — «Известия») не хотим поднимать ту тему. На данный момент самое важное — я играл, и «Динамо» победило.