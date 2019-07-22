Вести с полей: какой урожай собрали клубы РПЛ на трансферном рынке

Новый сезон в РПЛ уже стартовал, но трансферное окно будет открыто вплоть до начала осени. Многие команды, впрочем, не теряли времени и уже завершили свои сделки. Рассматриваем наиболее интересные переходы, состоявшиеся в российском футболе, и покупки, которые еще только предстоит совершить некоторым клубам.

«Краснодар»

На данный момент самую впечатляющую закупку провели «горожане». Клуб серьезно укрепил центр поля, подписав контракты с голландцем Тонни Виленой, бразильцем Кайо Панталеаном, датчанином Юнесом Намли и россиянином Русланом Камболовым. А перед самым стартом сезона команда пополнилась опытным шведским форвардом Маркусом Бергом. Скандинав перешел в «Краснодар» в статусе свободного агента. Покупки «быков» уже начали приносить свои плоды. В победном матче второго тура против «Уфы» (3:2) один из голов на свой счет записал Намли.

— Травма капитана Юрия Газинского в начале лета, мягко говоря, не усилила «Краснодар», — заявил «Известиям» российский тренер Ринат Билялетдинов. — Вероятнее всего, поэтому и был куплен другой хавбек Руслан Камболов. Его качества всем хорошо известны. Думаю, он способен не только показать свой уровень, но и улучшить в «Краснодаре» свои игровые качества. Что касается остальных покупок «горожан», то за ними еще нужно понаблюдать. Но обычно у клуба отлично работает селекция, и все футболисты подбираются под игровой стиль «быков».

«Зенит»

Гораздо более спокоен на трансферном рынке «Зенит». У петербургского клуба лишь две покупки: бразильский защитник Дуглас Сантос и российский хавбек Алексей Сутормин. При этом сине-бело-голубые никого не потеряли из своих лидеров и неплохо разгрузили зарплатную ведомость, отпустив ряд футболистов, которые не получали много игрового времени.

—- «Зениту» в любом случае нужны усиления, — сказал «Известиям» экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Команде необходима длинная скамейка, если они рассчитывают на успешное выступление во всех трех турнирах, в которых примут участие (чемпионат и Кубок России, а также Лига чемпионов). Уверен, клуб ставит только самые высокие задачи, так что несколько покупок до окончания трансферного окна еще будет. На мой взгляд, только нападение не нуждается в усилении, а в остальные линии оно необходимо.

ЦСКА

Армейцам также удалось сохранить практически весь прошлогодний состав, хотя сделать это было сложнее, чем «Зениту». Например, вероятность выкупа Николы Влашича у «Эвертона», который в прошлом сезоне выступал за красно-синих на правах аренды, казалась крайне низкой. Тем не менее руководство ЦСКА сработало в лучших традициях и сумело договориться с ливерпульским клубом. Теперь Влашич — самая дорогая покупка в истории столичного клуба (€15 млн по данным transfermarkt.de). Также ЦСКА выкупил защитника Игоря Дивеева, но не смог договориться с бразильским игроком обороны Родриго Бекао. На замену ему был арендован хорват Звонимир Шарлия, который пока только осваивается в армейском коллективе.

— Для меня матч с «Оренбургом» (2:1) во втором туре РПЛ оказался первым домашним после того, как я стал полноправным игроком ЦСКА, — рассказал «Известиям» Никола Влашич. — Я невероятно счастлив играть на этом стадионе, биться за наших болельщиков и, самое главное, добиваться побед. Что касается Шарлия, то мы дружим. Он отличный игрок, и я уверен, что Звонимир поможет нашей команде.

«Спартак»

Красно-белые в нынешнем сезоне не радуют громкими покупками. Но приобретений у них уже немало: итальянский вратарь Андреа Романьоли, немецкий полузащитник Малкольм Баду, российский хавбек Резуан Мирзов и аргентинский форвард Эзикель Понсе. При этом команду покинул ряд возрастных футболистов: опальный полузащитник Денис Глушаков, а также защитники Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти. Помимо этого «Спартак» продал в «Порту» лучшего бомбардира клуба прошлого сезона Зе Луиша.

— Не думаю, что у «Спартака» будут серьезные покупки этим летом, — заявил «Известиям» бывший владелец клуба Андрей Червиченко. — В клубе работают не дураки и понимают, что главный тренер пойдет на выход. Странно будет покупать сегодня футболистов под этого специалиста, чтобы завтра искать, куда их пристроить. Условно говоря, через два месяца придет новый тренер и скажет, что эти игроки ему вообще не нужны. Тогда деньги будут потрачены на ветер. Думаю, история Кононова в «Спартаке» закончится в квалификации Лиги Европы.

«Локомотив»

«Железнодорожники» этим летом выкупили у ПСЖ польского полузащитника Гжегожа Крыховяка, приобрели у «Уфы» российского защитника Дмитрия Живоглядова, а из бразильского «Крузейро» подписали другого игрока обороны Сейкейру Мурило. При этом их состав покинула внушительная группа возрастных и опытных футболистов. «Локомотив» расстался с защитниками Виталием Денисовым и Тарасом Михаликом, хавбеками Игорем Денисовым, Дмитрием Тарасовым и Мануэлем Фернадешем. Последний всё еще может вернуться в клуб, переговоры о новом контракте с португальцем ведутся.

— На самом деле очень непросто, что из команды ушли многие футболисты, ставшие старожилами, — отметил «Известиям» полузащитник «Локо» Алексей Миранчук. — Надо привыкать играть без них, все-таки команду покинул определенный костяк. В данный момент нам нужно максимально сплотиться и быть сконцентрированными, так как впереди тяжелый сезон: российский чемпионат и Лига чемпионов.

«Динамо»

В конце прошлого сезона у бело-голубых сменилось руководство. Стало понятно, что клуб настроен серьезно усилиться в межсезонье, и динамовцы уже успели провернуть несколько весьма громких сделок. Клуб, в частности, пополнил опытный российский защитник Сергей Паршивлюк, талантливый польский полузащитник Себастиан Шиманьский, а также хавбек из Буркина-Фасо Шарль Каборе. Африканец, ранее выступавший за «Краснодар», считается одним из сильнейших игроков РПЛ на своей позиции.

— Мы выбрали именно «Динамо» по нескольким причинам, — пояснил «Известиям» официальный представитель Шарля Каборе Дмитрий Селюк. — Во-первых, у клуба огромная история и море болельщиков. Во-вторых, появилась отличная инфраструктура и новое амбициозное руководство. В-третьих, Шарль знаком с главным тренером бело-голубых Дмитрием Хохловым по совместной работе в «Кубани». Мы решили, что это будет лучший вариант для нас. Не секрет, что еще зимой Каборе хотел купить «Бешикташ», им очень интересовался «Олимпиакос». Эти клубы регулярно выступают в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Уверен, что с Каборе и качественным усилением «Динамо» уже через год будет играть в еврокубках.

Трансферное окно в Российской премьер-лиге закроется 2 сентября.