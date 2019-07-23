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Голевые игры: в футбольной премьер–лиге выросла результативность

Команды забивали не только много, но и красиво
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Старт чемпионата России по футболу нередко получается скучным, так как команды только вкатываются в сезон. В этот раз всё иначе. В ходе второго тура РПЛ в восьми матчах было забито сразу 26 мячей. В среднем это больше трех голов за игру. Но не стоит забывать и про результаты. В минувший уикенд почти все лидеры сумели набрать максимум очков.

«Уфа»–«Краснодар»

Тон туру задал невероятный матч в Башкирии. «Краснодар» сумел одержать волевую победу (3:2), проигрывая после первого тайма со счетом 0:2. Кажется, «горожане» потихоньку начинают находить нужные игровые сочетания. «Уфа» же точно не разочаровывает, но ей тяжело добиваться результата. Уже второй тур подряд два забитых мяча не помогли команде набрать даже одно очко.

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— Ничего хорошего сказать не могу о прошедшем матче, — признался «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Тяжело что-то говорить после таких поражений. Команда сначала дала болельщикам надежду, а потом сама же ее забрала. Произошел сбой, будем работать. Приобрели бесценный опыт, который стоил нам трех очков. Если говорить об изменениях в нашей игре, то Вадим Валентинович Евсеев работает над этим, меняет психологию команды. Это приносит свои плоды: немало забиваем, но и пропускаем довольно много. В целом первые два тура показали, что большинство клубов стало играть более динамично. Болельщикам должен нравиться такой интенсивный и агрессивный футбол. Мне кажется, за это можно любить российский футбол и РПЛ.

«Крылья Советов» — «Арсенал»

Не менее ярким получился матч в Самаре. «Крылья» были максимально заряжены после победы в прошлом туре над ЦСКА (2:0). Тулякам же сейчас очень важно подтверждать свой статус, полученный в прошлом сезоне (шестое место и дебютное попадание в еврокубки). В итоге «оружейники» одержали победу (3:2), но самый красивый мяч записал на свой счет форвард «Крыльев» Александр Соболев. Нападающий забил в падении через себя и возглавил таблицу лучших бомбардиров РПЛ (три мяча за два тура).

— Думаю, пока рано говорить о том, что наш футбол кардинально изменился и у всех клубов скорректировалась модель игры, — отметил в беседе с «Известиями» бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков. — Результативность стартовых туров я бы отнес просто к стечению обстоятельств. Матч «Крыльев» и «Арсенала» получился весьма интересным, обе команды показали высокую мотивацию. Что касается Соболева, то я помню его еще по выступлениям за «Томь», когда там играли одни молодые парни. Он неплохо себя проявил на старте. Александр уже несколько лет играет в РПЛ, должен был освоиться, и сейчас самое время заявить о себе.

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ЦСКА–«Оренбург»

Армейцам было необходимо реабилитироваться за неожиданное поражение в первом туре. Все голы в этой игре произошли уже к 40-й минуте первого тайма. Сначала армейцы забили два красивейших мяча усилиями Николы Влашича и Арнора Сигурдссона, а затем гости ответили результативным ударом Никиты Малярова (2:1). Вторая часть игры получилась гораздо менее продуктивной, но в самой концовке «Оренбург» имел отличный шанс зацепиться за ничью после удара головой Джордже Деспотовича. ЦСКА спасся благодаря невероятной игре Игоря Акинфеева в воротах.

— Конечно, обидно, что не удалось забить в самой концовке, — заявил «Известиям» нападающий «Оренбурга» Тимур Аюпов. — В том эпизоде свою роль сыграло индивидуальное мастерство Акинфеева. В принципе мы выполняли план, который нам дал тренер. Нас просили сыграть построже в обороне, искать свое счастье в быстрых атаках и при стандартах. Думаю, в нашей игре есть доля оптимизма и очки совсем скоро пополнят нашу копилку.

«Ростов»–«Спартак»

Встречи этих клубов уже традиционно получаются очень яркими. Прошедшая не стала исключением. Кажется, на очные матчи у команд появился особый настрой. Сначала вперед вышел «Ростов», а «Спартак» отыгрался. Затем всё повторилось в противоположном направлении. При этом «Ростов» сумел восстановить равенство лишь в компенсированное время. В итоге боевая ничья (2:2) и недовольство обеих сторон. Каждый рассчитывал на три очка.

— После не самой уверенной игры в первом туре, в матче с «Ростовом» «Спартак» показал больше, чем от него ожидали, — сказал «Известиям» экс-наставник дончан Сергей Балахнин. — Понятно, что красно-белые еще не показывают то качество игры, которого ждут тренер и болельщики. Безусловно, обидно упускать победу на последних минутах, но все-таки ничья — заслуженный результат для обеих команд.

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«Урал»–«Ахмат»

Екатеринбуржцы без особых проблем разобрались дома с «Ахматом» (3:0). Эта победа стала второй подряд для хозяев в этом сезоне. Таким образом, уральцы пока идут без потерь. На данный момент они возглавляют турнирную таблицу РПЛ.

— «Урал» не хочется хвалить, чтобы не испортить ребят, — сказал «Известиям» бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. — На данный момент команда не сделала ничего особенного, просто хорошо стартовала, но это только начало. Клуб явно хорошо провел сборы и подготовился к сезону. У команды неплохой подбор игроков, с которыми, конечно, будет сложно бороться за лидирующие места, но вполне можно показать средний стабильный уровень. После этого этапа «Урал» можно поздравить, но самое сложное впереди.

«Локомотив»–«Тамбов»

«Железнодорожники» сыграли с дебютантом лиги, и здесь самое интересное тоже пришлось на первый тайм. «Тамбов» успел забить первым, а затем пропустить дважды. Казалось, «Локо» продолжит показывать перевес в классе, но на второй тайм команде просто не хватило сил (2:1).

— Думаю, дебютант лиги — «Тамбов» — явно не портит общую картину, и в дальнейшем эта команда будет только прибавлять, — сказал «Известиям» председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. — Несомненно, уровень лиги повышается, но все-таки окончательные выводы нужно делать только в конце сезона. Главное, чтобы болельщикам нравилось и они приходили на стадион.

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Перед матчем серьезный общественный резонанс вызвал поход главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна на футбольную телепередачу. Эфир состоялся в субботу ночью. Меньше чем за сутки до матча его клуба с «Локомотивом». Некоторые осудили поступок специалиста, другие похвалили Григоряна за открытость.

— Честно говоря, я не смотрел телевизор и даже не знал об этой ситуации, — признался «Известиям» полузащитник «Тамбова» Павел Карасев. — В принципе пускай тренер ходит на ТВ, главное, чтобы ему это не мешало. Если говорить об игре, то нам очень редко удавалось создавать голевые моменты и остроту у ворот «Локомотива». Нам не хватало в концовке определенных вещей: где-то точную передачу отдать не смогли, где-то — взять игру на себя, пробить…

«Динамо»–«Рубин»

Бело-голубые хотели устроить перед матчем настоящий праздник, ведь эта игра стала лишь второй для клуба на домашнем стадионе после 11-летней реконструкции. Сначала получилось неплохо: перед матчем для болельщиков выступил Лев Лещенко, а также хип-хоп-исполнитель Pharaoh, который в детстве занимался футболом в динамовской школе. Встречу посетили легендарные футболисты бело-голубых: Кевин Кураньи, Леандро Фернандес, Люк Уилкшир и Йован Танасиевич. Звезды прошлых лет раздавали автографы и фотографировались с фанатами. «Динамо» не удалось устроить праздник только на футбольном поле. Москвичи проиграли «Рубину», пропустив единственный мяч на 94-й минуте матча.

— Феноменальный, фантастический стадион, — признался после игры «Известиям» Люк Уилкшир. — Здорово играть на такой арене. К сожалению, разочаровывает результат матча, но я уверен, что со временем дела у «Динамо» пойдут лучше. Очень обидно проигрывать на последних минутах. Бело-голубые имели шансы забить по ходу игры, но не воспользовались ими и были наказаны за это.

Еще с 36-й минуты матча москвичи играли в большинстве, после того как красную карточку получил полузащитник казанцев Евгений Башкиров.

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— Это поражение можно объяснить только тем, что мы очень хотели победить «Рубин», — сказал «Известиям» защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк. — Побежали все вперед, а в итоге сами пропустили такой нелепый гол.

«Сочи»–«Зенит»

Второму дебютанту лиги вновь предстояло встретиться с грандом отечественного футбола. После «Спартака» «Сочи» сыграл с «Зенитом». В этот раз южанам не удалось показать конкурентоспособную игру, как в первом туре. В итоге действующие чемпионы страны получили уверенную победу (2:0).

— Волей календаря «Зенит» провел два первых тура против новичков, — отметил в беседе с «Известиями» глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — За счет своего опыта и более высокого уровня футболистов питерцы стартовали со 100-процентным результатом. Хотя дебютанты РПЛ произвели благоприятное впечатление. Хочется отметить тренера «Сочи» Александра Точилина и наставника «Тамбова» Александра Григоряна. Они неплохо подготовили свои команды к старту сезона.

Третий тур РПЛ стартует 26 июля. Его откроет противостояние столичного «Динамо» и лидера чемпионата — «Урала».

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