«Гол «Локомотива» нельзя было засчитывать»

В летнее межсезонье многие очень скептически относились к перспективам «Рубина». Команду покинул культовый наставник Курбан Бердыев. Место исполняющего обязанности главного тренера занял Роман Шаронов, до этого не имевший опыта самостоятельной работы на таком уровне. Однако, «Рубин» начал потихоньку привыкать к новой жизни и готовиться к чемпионату, приобрел нескольких футболистов. В первом туре казанская команда показала, что не будет играть роль мальчиков для битья, и сумела добыть ничью (1:1) в выездном матче с вице-чемпионом страны — «Локомотивом». Ворота «Рубина» защищал новый вратарь. 31-летний Юрий Дюпин проводит лишь второй сезон в элите отечественного футбола. В интервью «Известиям» после матча с «Локо» он рассказал, почему нельзя было засчитывать гол «железнодорожников», высказался относительно конкуренции за место в основе и перспективах казанцев в стартовавшем чемпионате.

— Как оцените итог матча с «Локомотивом»?

— У нас совсем новая команда, которая только формируется. А «Локомотив» уже давно выступает в этом составе — у «железнодорожников» хороший и сыгранный коллектив. Так что могу отнести выездную ничью с москвичами к разряду положительных результатов.

— Вы пришли в команду с высокой конкуренцией за место в воротах. Ожидали, что вам сразу доверят роль «первого номера»?

— Честно, не ожидал. Но мы все тренировались, выкладывались по полной. Исходя из общего состояния и готовности к сезону, тренерский штаб команды и выбрал того, кто будет играть с «Локомотивом».

— Вы пропустили гол после штрафного в исполнении Алексея Миранчука. Это был неберущийся мяч?

— Неберущихся мячей не бывает. Меня в том моменте немного смутил свой игрок — закрыл окно, ухудшил обзор полета мяча, и я чуть позже среагировал на удар. Хотя после игры и вовсе выяснилось, что этот гол нельзя было засчитывать.

— Почему?

— По новым правилам, которые были введены с нынешнего сезона, при штрафном ударе игроки атакующей команды не могут вставать в стенку к защищающимся. В данном эпизоде было нарушено это нововведение.

— Вам как вратарю новое правило облегчает работу?

— Конечно, улучшается обзор. Тебе никто не мешает, и ты можешь занять любую удобную позицию. Но в матче с «Локо», как я уже говорил, у нас произошло небольшое недопонимание со своим игроком. Он сделал шаг в сторону во время удара и тем самым перекрыл мне обзор.

— В этом, наверное, есть и ваша ошибка, что вы не подсказали ему, как встать перед исполнением штрафного удара соперником?

— Нет, выставил я его правильно, просто он сам сделал шаг во время удара. И получается, стал пятым игроком в стенке. Хотя изначально у него была позиция в метре от нее.

— В нынешнем сезоне должны начать использовать VAR (система видеопомощи судьям), но в первом туре ее еще не запустили. Вам не обидно, ведь гол могли отменить?

— Возможно, отменили бы. Возможно, мы бы потом не забили ответный мяч. Возможно вообще всё. Но всё, что ни делается, всё к лучшему. Я придерживаюсь такого мнения. Если так сложилось, то ничего уже не поменяешь. Значит, так и надо. Кто знает, может, стало бы хуже.

— На вашего одноклубника Хвичу Кварацхелию в игре с «Локо» оказывалось серьезное давление, ведь он дебютировал в матче с бывшим клубом, и московские болельщики встретили его свистом. Пытались его как-то поддержать?

— Хвича сам уже взрослый парень. А его гол лишний раз доказывает, что он хорошо настроился на матч и выходил на поле максимально заряженным, чтобы помочь «Рубину». В итоге это у него получилось.

— Перед стартом сезона многие скептически относились к перспективам «Рубина» — от команды ничего особенного в чемпионате не ждали. Можно сказать, что это пошло вам на пользу?

— Почему не ждали? К нам пришло много добротных игроков, сейчас в команде отличный подбор футболистов. Думаю, мы покажем хорошую игру в сезоне и будем бороться за высокие места.

— Впереди «Рубин» ждет вторая подряд игра в Москве — на этот раз против «Динамо». Какие прогнозы?

— Можно сказать, что «Динамо» — моя команда (Дюпин является воспитанником и бывшим игроком барнаульского «Динамо», также выступал за бийское «Динамо». — «Известия»). У меня нет никаких переживаний относительно этого матча. Думаю, мы сумеем хорошо проявить себя. Плюс разберем те ошибки, которые были допущены в игре с «Локомотивом». Надеюсь, что предстоящий матч получится еще интереснее и будет более насыщен опасными моментами.

— Прошлый сезон вы провели в «Анжи», у которого весь последний год были проблемы с финансированием. С вами рассчитались по задолженностям?

— Нет, не рассчитались. Но я стараюсь не оглядываться назад, смотрю только вперед.

— Верите, что эти деньги вам когда-нибудь вернут?

— Как суждено, так пусть и будет. Если деньгам суждено вернуться, то хорошо. Если нет, то такова судьба. Для меня «Анжи» был не для заработка денег, я хотел проявить себя. Сильно не рассчитываю вернуть долги, хотя было бы приятно, конечно.