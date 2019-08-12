Двести с полей: клубы РПЛ установили шестилетний трансферный рекорд

2 сентября в чемпионате России закроется трансферное окно. Это означает, что летние кампании участников турнира по усилению составов подходят к концу. За последнее время клубы совершили немало громких и дорогих сделок. В общей сложности команды Российской премьер-лиги (РПЛ) потратили на покупки уже около €200 млн (все суммы — по данным портала transfermarkt). Тем самым они установили шестилетний трансферный рекорд российской лиги.

«Динамо»

Столичный клуб в последние дни заполучил в свои ряды двух сильных футболистов. Команду пополнил защитник сборной России Роман Нойштедтер, который способен также сыграть на позиции опорного хавбека. 31-летний футболист перешел в «Динамо» в статусе свободного агента. В тот же день бело-голубые объявили о приобретении 25-летнего немецкого нападающего Максимилиана Филиппа из дортмундской «Боруссии». Его переход обошелся москвичам в рекордные €20 млн. До этого самым дорогим трансфером в истории клуба был переход Александра Кокорина из «Анжи» за €19 млн.

— Все игроки, которые перешли в «Динамо», — футболисты высокого уровня, — отметил «Известиям» вратарь бело-голубых Игорь Лещук. — Даже по одной тренировке с Филиппом понял для себя, что это игрок экстра-класса. Даже не помню, удалось ли ему забить мне или нет, но удары были очень поставленные. Давно не видел игрока такого уровня. В последний раз, наверное, при Станиславе Черчесове, когда в команде играли Матьё Вальбуэна и Кевин Кураньи.

Также потихоньку осваивается в «Динамо» другой недавний новичок Клинтон Н’Жье. Камерунец был куплен у «Марселя» за €6 млн. Фланговый нападающий уже успел сыграть со «Спартаком» и «Зенитом», но пока не отметился результативными действиями. «Динамо» продолжает искать игрока на позицию центрального форварда, и до окончания периода дозаявок в команде могут появиться еще один-два новичка.

— Н’Жье — хорошее приобретение для «Динамо», — признался «Известиям» хавбек бело-голубых Шарль Каборе. — Он многое даст нам — пас, скорость. В «Лионе», «Марселе» и «Тоттенхэме» Клинтон качественно себя показывал. Надеюсь, он сможет адаптироваться как можно скорее.

«Спартак»

Красно-белые начали активно тратить средства только после того, как заработали и разгрузили свою зарплатную ведомость, расставшись с Луисом Адриано, Фернандо и Зе Луишем. Совсем недавно в «Спартак» пришли сразу три новых игрока: сын легендарного шведского футболиста Хенрика Ларссона — Джордан, который выступает на позиции форварда. Также у «Боруссии» был арендован чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андреа Шюррле. Немец проведет в Москве минимум год, и при этом спартаковцы имеют право последующего выкупа крайнего полузащитника за €8 млн. За €18 млн у АЗ был куплен 21-летний голландский хавбек Гус Тиль. Это самая дорогая покупка в истории «Спартака».

— В идеале хочется, чтобы все новые футболисты были в составе уже перед первым сбором, но такого просто не бывает, — рассказал «Известиям» экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. — Это трансферный рынок, и осуществлять сделки тут непросто. Цена футболиста перед началом сезона и уже по ходу него может серьезно различаться. Также всегда идут очень долгие и непростые переговоры. И не исключено, что те, кто перешел в итоге в «Спартак», были даже не первыми в шорт-листе. А то, насколько полезными будут для красно-белых Шюррле, Ларссон и Тиль, покажет только время.

«Зенит»

Несмотря на все рекорды других клубов, самый громкий трансфер российского футбола нынешнего лета совершили питерцы. «Зенит» купил у «Барселоны» 22-летнего бразильского полузащитника Малкома за €40 млн. А с учетом бонусов сумма сделки может возрасти ещё на €5 млн. Однако это не самая дорогая покупка для «Зенита». Такие же суммы сине-бело-голубые отдавали за Халка и Акселя Витселя в 2012 году. При этом, скорее всего, трансферная кампания действующих чемпионов страны еще не завершена.

— Малком, конечно, лучше всех тех, кто ушел из команды в последние месяцы, но при этом за него явно переплатили, — заявил «Известиям» известный агент Дмитрий Селюк. — Сомневаюсь, что «Зениту» когда-то удастся отбить на продаже бразильца вложенные €40 млн. С другой стороны, клуб потратил не меньше на всех тех игроков, которые этим летом массово перешли из их команды в «Сочи». Еще меня очень удивляет, что российские клубы не ищут игроков, которые идут в гору, а покупают футболистов за €20–40 млн.

«Краснодар»

«Быки» также обновили свой трансферный рекорд нынешним летом, причем дважды. Сначала покупкой голландца Тонни Вильены у «Фейеноорда» (€9 млн). А затем трансфером француза Реми Каббеля из «Сент-Этьена» (€12 млн). Активность «Краснодара», конечно, обосновывается тем, что он впервые попал в квалификацию Лиги чемпионов и из-за травм потерял сразу несколько лидеров на длительный срок (Юрий Газинский и Виктор Классен).

— Соответствует ли состав «Краснодара» уровню Лиги чемпионов? Я уверен в этом, — отметил «Известиям» хавбек клуба Юнес Намли. — В нашей команде собраны хорошие футболисты, которые способны на то, чтобы пробиться в групповой этап самого престижного турнира Европы. Но нам, конечно, еще нужно доказать это на футбольном поле.

В первом матче третьго квалификационного раунда краснодарцы дома уступили «Порту» (0:1). Ответная игра в Португалии состоится 13 августа.

«Локомотив»

«Железнодорожники» ведут себя сравнительно скромно. Еще в самом начале трансферного окна они выкупили у ПСЖ права на польского полузащитника Гжегожа Крыховяка за €12 млн — на протяжении прошлого сезона он выступал за «Локо» на правах аренды. Остальные сделки были значительно скромнее. А в ближайшее время москвичи должны объявить о переходе черногорского форварда Луки Джорджевича из «Зенита». Игрок уже покинул расположение своего бывшего клуба и, скорее всего, в понедельник присоединится к новой команде.

— Этот переход выглядит логично с учетом того, как Джорджевич провел последние два сезона, находясь в аренде в тульском «Арсенале», — сказал «Известиям» экс-полузащитник сборной России Сергей Кирьяков. — Лука являлся ключевым игроком команды, много забивал, и дебютное участие туляков в Лиге Европы — во многом его заслуга. Этот футболист обладает хорошим уровнем, но ему тяжело конкурировать с теми, кто играет в основе «Зенита». Он очень разноплановый футболист и должен отлично подойти «Локомотиву».

Трансферное окно в РПЛ закрывается 2 сентября. Следующий период дозаявок будет доступен лишь зимой 2020 года.