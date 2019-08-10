«Динамо» только строится»

Этим летом московское «Динамо» проводит масштабную трансферную кампанию. Минувшей весной в клубе сменилось руководство, и практически сразу стало понятно, что новые боссы имеют серьезные амбиции и готовы выделить под будущие достижения немалые денежные средства. Столичный клуб уже успел подписать контракты с защитниками Романом Нойштедтером, Сергеем Паршивлюком, Иваном Ордецом, Игорем Калининым, Заурбеком Плиевым, полузащитниками Себастианом Шиманьским, Шарлем Каборе, а также с нападающими Рамилем Шейдаевым, Клинтоном Н'Жи и Максимилианом Филиппом. Особой удачей «Динамо» можно назвать то, что команду пополнил африканский хавбек Каборе, ведь опытный футболист перешел в клуб в статусе свободного агента, то есть достался бело-голубым бесплатно. После ничейного матча со «Спартаком» (0:0) «Известия» пообщались с 31-летним полузащитником. Он рассказал о том, что не получилось у его клуба в столичном дерби, поделился мнением о качестве газона на стадионе соперника и ожиданиями от грядущей игры с «Зенитом».

— Что можете сказать об итогах матча со «Спартаком» в прошлом туре?

— У нас была возможность победить, но не повезло — мы не смогли забить. Нам надо было просто реализовать свой шанс. «Спартак» — отличная команда с хорошими игроками, и это был очень важный матч для нас. Надеюсь, в следующий раз нам удастся реализовать наши возможности, потому что в дерби их было немного. Но команда в целом выглядела хорошо, было несколько отличных контратак. Тем не менее, мы не смогли добиться нужного результата, но что теперь… Самым главным было не проиграть.

— Вам не показалось, что качество поля на стадионе «Спартака» было не самым лучшим?

— Да, поле было немного тяжелым. Но это футбол, мы должны адаптироваться к любому покрытию. Сейчас нам необходимо показать хороший результат в матче против «Зенита» в следующем туре. Это очень значимая игра для нас.

— Большую часть матча «Динамо» играло в большинстве после удаления форварда «Спартака» Эзикеля Понсе. Почему не удалось реализовать численное преимущество?

— Во второй половине матча у нас были хорошие возможности, но мы не смогли ими воспользоваться. К тому же, «Спартак» начал высоко прессинговать. Плюс на последних минутах нам не хватило ясности мышления.

— Впереди матч против «Зенита» — действующего лидера турнирной таблицы. Какие у вас ожидания?

— «Зенит» — очень сильная команда, это действующий чемпион страны. Недавно они купили игрока такого высокого уровня, как Малком. У нас же новая команда, футболистам еще надо познакомиться друг с другом. Тем не менее, надеюсь, мы покажем хороший результат.

— «Динамо» не так удачно стартовало в сезоне. Чувствуете ли вы какое-то давление в связи с этим?

— Давление есть всегда, и мы понимаем, что должны показывать хороший результат. Мы могли сделать это в матче со «Спартаком», но это футбол, и бывает всякое. Не смогли выиграть, но надеемся сделать это в следующем туре. «Динамо» — амбициозная команда, которая только строится. Надеюсь, мы будем показывать положительные результаты в дальнейшем.