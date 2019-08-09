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Заглушить трибуны: Денис Глушаков впервые сыграет против «Спартака»

Опальный футболист, перешедший в «Ахмат», постарается доказать бывшему клубу свою состоятельность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Предстоящий тур РПЛ подарит сразу несколько интригующих противостояний. Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков впервые сыграет против своего бывшего клуба после скандального ухода из стана красно-белых. «Динамо» примет на своем стадионе действующего чемпиона страны «Зенит», ЦСКА постарается продлить победную серию матчем с «Сочи», а «Локомотив» встретится с одной из самых интересных команд старта сезона — «Уралом».

«Ахмат»–«Спартак»

Этот матч превращается в один из центральных в туре из-за индивидуального противостояния Глушакова с бывшей командой. Уходу футболиста из клуба этим летом предшествовала целая эпопея. Экс-капитана красно-белых буквально выжили из команды болельщики, обвиняя его в «сливе» главного тренера Массимо Карреры, который был уволен прошлой осенью. На трибунах звучали оскорбительные кричалки, развивались флаги с перечеркнутой восьмеркой — игровой номер Глушакова в «Спартаке». А во время одного из матчей болельщик даже выбежал на поле и попытался лично показать хавбеку свою неприязнь. В итоге летом футболист покинул клуб, разорвал с ним контракт и уже в статусе свободного агента перебрался в грозненский «Ахмат». На старте сезона Денис Глушаков не выходил на поле из-за травмы и дебютировал в новой команде лишь в прошлом туре, отыграв 20 минут в победной встрече с «Оренбургом» (2:1). Символично, что полноценный дебют Глушакова в стартовом составе, скорее всего, придется именно на матч со «Спартаком». Бывшие игроки красно-белых очень любят им забивать, это отлично доказывает пример Ари, Павла Погребняка, Дмитрия Сычёва и др.

— Игроки, которые не очень хорошо уходят из клуба, всегда по-особенному настраиваются на матчи против своих бывших команд, — поделился с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Глушаков — неплохой игрок, а по российским меркам даже хороший, но он никогда не был футболистом экстра-класса. Тем не менее в одном конкретном матче футболист способен на очень многое. Денис — человек казачьих кровей, и он наверняка захочет показать бывшему клубу свой уровень. Будет очень смешно, если Глушаков своей игрой в «Ахмате» «уволит» из «Спартака» Олега Кононова.

«Динамо»–«Зенит»

Болельщики «Динамо» очень не любят «Зенит» за то, что сине-бело-голубые регулярно забирали из состава их клуба главных звезд. Мигель Данни, Игорь Семшов, Александр Кержаков, Александр Кокорин, Артур Юсупов — это далеко не полный список игроков, которые в свое время сменили столичный клуб на питерский. Именно поэтому противостояние этих команд можно считать весьма принципиальным. Также «Зенит» — первый гранд, который приезжает на стадион на стадион «Динамо» после его реконструкции.

— Мы обязательно должны показать хороший результат в матче с «Зенитом», — сказал «Известиям» полузащитник «Динамо» Шарль Каборе. — Вслед за игрой со «Спартаком» (0:0) нас ждет еще одна важнейшая встреча. «Зенит» — очень сильная команда, действующий чемпион страны, и этим многое сказано. У них серьезный подбор футболистов. У нас же новый коллектив, игрокам ещё предстоит познакомиться друг с другом. Тем не менее, надеюсь, мы покажем хороший результат.

«Динамо» находится в активном поиске нападающего, но до матча с «Зенитом» клуб вряд ли успеет заполучить нового форварда. А даже если успеет, то новичок точно не будет готов сыграть уже в выходные. Москвичи на этой неделе расстались с африканским хавбеком Абдулом Азизом Теттехом. 29-летний ганец перешел в турецкий «Газиантеп». «Зенит» же пока не совершал новых сделок после сенсационной покупки бразильского полузащитника Малкома у «Барселоны» за €40 млн. В матче предыдущего тура с «Краснодаром» звездный новичок отыграл всего около 20 минут. Вероятно, во встрече с «Динамо» Малком получит больше игрового времени.

— Команде всегда следует что-то менять, чтобы удерживать баланс, — заявил «Известиям» экс-полузащитник бело-голубых Абдул Азиз Теттех. — Думаю, сейчас у «Динамо» подобралась очень хорошая команда. Это здорово для болельщиков. Ребятам же лишь следует усердно работать и идти вперед, тогда всё получится. Если говорить о «Зените» и покупке Малкома, это очень большой трансфер. Он отличный игрок, и его переезд в Россию должен здорово сказаться на всей лиге, сделав её более привлекательной.

«Локомотив»–«Урал»

«Железнодорожники» пока не обрели стабильность, но результаты у команды не самые плохие. В прошлом туре «Локо» с трудом вырвал победу у «Крыльев Советов» в Самаре, забив решающий гол уже в дополнительное время второго тайма (2:1). «Урал» же выглядит достаточно бодро, много забивает, но случаются и осечки. В прошлом туре команда в самой концовке матча упустила победу над «Ростовом» (2:2). На данный момент «Локомотив» и «Урал» имеют по семь очков. Благодаря дополнительным показателям, «железнодорожники» идут четвертыми, а «шмели» — только седьмыми. Но предстоящий очный матч может серьёзно повлиять на позиции команд в турнирной таблице.

— Оба коллектива производят приятное впечатление на старте сезона, — признался «Известиям» глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Но при этом не всегда мы видим футбол самого высокого качества в их исполнении. Поэтому хочется пожелать командам поменьше брака, чтобы мы смогли насладиться отличным матчем. Если говорить об успешном старте «Урала», то он закономерен. В команде проводится отличная тренерская работа, а также она обладает неплохим по меркам нашей лиги подбором игроков. Приятно, что екатеринбуржцы пытаются ворваться в элиту нашего футбола.

ЦСКА–«Сочи»

Кажется, что армейский коллектив наконец закалился и обрел уверенность. На старте сезона ЦСКА показывает то, чего команде не хватало в прошлом — стабильность. У армейцев уже три победы подряд, и они явно не намерены останавливаться. В этом туре в соперниках у столичного клуба дебютант лиги — «Сочи». Южане многих приятно удивили в стартовой игре чемпионата против «Спартака» (0:1), но в последующих матчах команда Александра Точилина не смогла показать ничего выдающегося. За прошедшие четыре тура черноморцы не забили еще ни одного гола, а в их активе лишь одно очко.

— Результаты ЦСКА очень радуют, — заявил «Известиям» экс-полузащитник армейцев Элвир Рахимич. — Команда обретает стабильность и уверенность в своих силах. Это позволяет спокойно брать свои очки. Надеюсь, победная серия продлится и в матче с «Сочи». Но ни в коем случае нельзя говорить о какой-либо недооценке соперника. Южане — очень опасный коллектив, но я считаю, что ЦСКА сильнее и должен их обыгрывать.

Также в рамках пятого тура РПЛ состоятся матчи «Оренбург»–«Тамбов», «Краснодар»–«Рубин», «Арсенал»– «Уфа» и «Ростов» – «Крылья Советов».

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